La Navidad se está acercando y el anuncio de Navidad de Aldi es uno de los más tiernos y emocionantes: una pequeña palmera sola entre tantos abetos que parece estar siempre fuera de lugar, encuentra por fin una niña que la convierte en su arbol de Navidad. Obviamente el encuentro entre la niña y la solitaria palmera es en una tienda Aldi. Si te estás preguntando cuál es la canción navideña de ensueño que suena en el anuncio de Aldi Navidad 2022, aquí tendrás la respuesta.

Mientras tanto puedes ver el anuncio oficial aquí.

¿Cuál es la canción del anuncio de Aldi Navidad 2022?

La canción del anuncio Aldi Navidad de 2022 es una versión de un gran clásico navideño: One Little Christmas Tree escrita por Stevie Wonder en el 1967, publicada en el álbum Someday At Christmas.

A continuación puedes encontrar el audio oficial de la canción original.

La letra de la canción es perfecta para el anuncio de Navidad de Aldi, efectivamente es la historia que se cuenta en el anuncio: un pequeño árbol que quiere iluminar la navidad, porque la pequeñez o la diversidad no son obstáculos para donar cariño, encanto y felicidad.

One little Christmas tree was standing alone

Waiting for someone to come by

One little Christmas tree that never had grown

Cried as he looked up to the sky

Un pequeño árbol de Navidad estaba solo

Esperando a que alguien viniera

Un pequeño árbol de Navidad que nunca había crecido

Lloraba mientras miraba hacia el cielo

Oh please, Mr. Father Tree, the tallest of all

I’m so afraid and so alone

Could one little Christmas tree so tiny and small

Light up someone’s home, ‘cause

Oh, por favor, Sr. Padre Árbol, el más alto de todos

Tengo tanto miedo y estoy tan solo

¿Podría un pequeño árbol de Navidad tan pequeño

Iluminar la casa de alguien? porque

One little Christmas tree can light up a home

So one little child can find a toy

One little Christmas tree can light up a home

So one little heart can find some joy

Un pequeño árbol de Navidad puede iluminar una casa

Para que un niño pequeño pueda encontrar un juguete

Un pequeño árbol de Navidad puede iluminar una casa

Para que un pequeño corazón pueda encontrar algo de alegría

Lee en Auralcrave las canciones de los anuncios más populares en este momento