Sam Smith y Kim Petras, Unholy: letra y significado

Unholy es la nueva canción lanzada por Sam Smith en septiembre de 2022. Es una canción completamente diferente a sus producciones anteriores, y todos los fanáticos tienen curiosidad por saber más al respecto. El tema llega en colaboración con la cantante alemana Kim Petras, un tema oscuro que no tiene mucho que ver con la música pop. La letra ya está disponible y este artículo explorará el significado de la canción y proporcionará la letra completa al final.

A continuación puedes encontrar el video oficial de la canción.

Unholy: la letra y el significado

Unholy es una canción sobre una relación adúltera. El cantante habla con un hombre que engaña a su esposa y no consigue mantener la relación secreta. Los rumores se han extendido, aunque todavía no han llegado a los oídos de la esposa. En la canción, Kim Petras hace el papel de la chica con la que el hombre la engaña, interpretándola como una mujer que juega con su sugar daddy.

El comienzo de la canción explica que la esposa aún no sabe que su esposo es un infiel. Las primeras líneas describen el acto de hacer trampa como “algo profano”:

Mummy don’t know daddy’s getting hot at the body shop

Doing something unholy

Mamá no sabe que papá se está poniendo hot en el body shop

Haciendo algo profano

Luego, Sam Smith habla con el traidor, y las palabras que pronuncian están llenas de disgusto:

Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you

She’d kick you out if she ever, ever knew

‘Bout all the s**t you tell me that you do

Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene

I hear them whisperin’ ’bout the places that you’ve been

And how you don’t know how to keep your business clean

Chica afortunada, afortunada, se casó con un chico como tú

Ella te echaría fuera de casa si alguna vez supiera

Sobre toda la m*****a que me dices que haces

Chico obsceno, indecente, sabes ya que todos están rumoreando

Los escucho susurrar sobre los lugares en los que has estado

Y como no sabes como mantener limpio tu negocio

Obviamente está tomando el papel de la esposa, que no sabe que es un infiel. Debería sentirse un hombre afortunado por tenerla en su vida. En cambio, actúa sin respeto y ni siquiera puede mantener sus malas acciones en secreto.

El humor sombrío de la canción resalta cómo las acciones referidas están mal, que manchan lo sagrado. Usar el término “profano” implica una perspectiva divina de la situación: no es algo que el cantante pueda arreglar. Por lo tanto, invoca el juicio de Dios sobre ello y confían en Su castigo.

Las líneas cantadas por Kim Petras muestran la perspectiva de la chica con la que el hombre lo engaña: ella solo busca dinero y cosas materiales de esta relación, y hace su papel para cubrirlo cuando lo necesita.

Mmm, daddy, daddy, if you want it, drop the addy

Give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy

You gon’ need to bag it up, ’cause I’m spending on Rodeo (Woo)

You can watch me back it up, I’ll be gone in the AM

And he, he get me Prada, get me Miu Miu like Rihanna

He always call me ’cause I never cause no drama

And when you want it, baby

I know I got you covered

And when you need it, baby

Just jump under the covers

Unholy es una acusación de infidelidad, y el significado detrás de la letra es: tu comportamiento es inaceptable y no mereces a la mujer que tienes como esposa. No te estoy pidiendo que tengas cuidado o que lo arregles porque ni siquiera puedes ganarte mi ayuda. Tu comportamiento no es en absoluto el que debe tener un buen hombre. Condeno tus acciones como algo profano y espero que alguien haga justicia.

