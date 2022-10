Hozier, Swan Upon Leda: la letra y el significado

Swan Upon Leda es una canción lanzada por el cantante irlandés Hozier en octubre de 2022. La canción se volvió viral de inmediato al entrar en un debate público esencial sobre los derechos de las mujeres en la sociedad. Las letras son muy crípticas, por lo que la gente necesita un análisis profundo de las líneas y de su significado. En este artículo, proporcionaremos todas las respuestas y también encontrarás la letra completa al final.

Puedes encontrar el audio oficial de la canción a continuación.

Hozier - Swan Upon Leda (Official Audio) Mire este video en Youtube

Swan Upon Leda: la letra y su significado

Swan Upon Leda es una canción poética sobre los derechos y condiciones de la mujer en la sociedad antigua y moderna. La carga cultural y social de la letra se hizo explícita luego de esta publicación de Instagram donde Hozier anunció el lanzamiento:

La periodista y autora egipcia Mona Eltahawy se refirió una vez a los sistemas globales que controlan y ponen en peligro a las mujeres como la “forma de ocupación más antigua” del mundo.

Desde que la escuché hablar en Dublín, quise explorar ese pensamiento en una canción.

Siguiendo este razonamiento, Hozier dio este título a la canción, en referencia al antiguo mito griego de Zeus violando a Leda en forma de cisne como castigo por convertirse en reina de Esparta. Desde el punto de vista de Hozier, este mito demuestra que la sociedad siempre quiso controlar a las mujeres, negándoles la libertad de decisión y el acceso a puestos de prestigio. El apoyo que la canción brinda a las mujeres es confirmado por famosas personalidades activas en la defensa de los derechos de las mujeres, como Annie Lennox y Allison Russell, quienes comentaron positivamente la publicación de Instagram.

Las primeras líneas describen la escena de una jovencita que da a luz a un niño. La referencia a la pluma confirma la teoría de que el niño es el resultado de una violación, lo que implica que el cisne Zeus estaba detrás de esto.

A husband waits outside

A crying child pushes a child into the night

She was told he would come this time

Without leaving so much as a feather behind

Un esposo espera afuera

Una niña que llora empuja a un niño hacia la noche.

Le dijeron que él vendría esta vez.

Sin dejar ni una pluma atrás

Por lo tanto, el esposo que espera afuera es Tyndareus, el rey de Esparta. La violación, el embarazo y el aborto son temas candentes en 2022 después de que la Corte Suprema de EE. UU. anulara Roe v. Wade, la legislación histórica que permitió el aborto. La confirmación de que las líneas son sobre este debate la dio directamente Hozier en Twitter.

Según esta visión, la sociedad estuvo enfocada en criar niños y niñas según ideas discriminatorias e irrespetuosas desde el principio de los tiempos. Eso explica las dos últimas líneas de la primera estrofa, explicando el propósito de la violación de Leda:

To enact at last the perfect plan

One more sweet boy to be butchered by men

Para promulgar por fin el plan perfecto

Un niño dulce más para ser masacrado por hombres

El estribillo parece referirse al derecho de las mujeres a decidir por sí mismas. Su libertad de elección no pertenecía a los ángeles (o dioses) en la antigua Grecia y no pertenece a los hombres de hoy. El cisne sobre Leda se compara con los imperios que siempre quisieron conquistar y controlar Jerusalén.

But the gateway to the world

Was still outside the reach of him

What never belonged to angels

Had never belonged to man

The swan upon Leda

Empire upon Jerusalem

Pero la puerta de entrada al mundo

Todavía estaba fuera del alcance de él.

Lo que nunca fue de los ángeles

Nunca había pertenecido al hombre

El cisne sobre Leda

Imperio sobre Jerusalén

Otro indicio de que la letra de Swan Upon Leda trata sobre el aborto y los derechos de la mujer proviene de las siguientes líneas:

A grandmother smugglin’ meds

Past where the god child-soldier

Setanta stood dead

Una abuela contrabandeando medicamentos

donde el dios niño-soldado

Setanta estaba muerto

Setanta es un semidiós de la mitología irlandesa símbolo del nacionalismo irlandés. El contrabando de medicamentos de las abuelas frente a la estatua de Setanta implica la importación a Irlanda desde el Reino Unido de los medicamentos necesarios para el aborto, que ahora es ilegal en Irlanda.

Swan Upon Leda tiene un tono lento y melancólico, y generó un revuelo masivo por el significado de su letra, según la cual la sociedad siempre trató de controlar a las mujeres, reduciendo su libertad de elección. Es probable que la canción se convierta en un nuevo himno del feminismo.

