Thor: Love and Thunder, la canción de la primera batalla

Thor: Love and Thunder es, junto con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la película de Marvel que marcó el 2022. Una película que gustó a adultos y jóvenes, con una trama interesante, una apertura inteligente al siguiente capítulo de la saga. , y una banda sonora que, como siempre, bebe con determinación de los grandes clásicos del rock. Entre las canciones que destacan en la película hay una en particular, la de la primera batalla de Thor, que es bien conocida por las generaciones mayores, mientras que podría ser un nuevo descubrimiento para los jóvenes. Averigüémoslo en este artículo.

El tráiler original de la película está disponible en Youtube.

¿Cuál es la canción de la primera batalla en Thor: Love and Thunder?

La canción utilizada en la primera escena de batalla de Thor: Love and Thunder es Welcome to the Jungle de Guns N’ Roses. Encuentras el video oficial de la canción a continuación.

Welcome To The Jungle fue lanzada en 1987 como segundo sencillo del primer álbum de Guns N ‘Roses, Appetite For Destruction. Sin duda fue la canción que les llevó al Olimpo del Rock, del que aún no se han bajado. Elegida en 2009 como la mejor canción de Hard Rock por la cadena de televisión VH1, también se encuentra entre las 500 mejores canciones de Rock de la revista Rolling Stones.

Nacida para describir la Los Ángeles de los años 80, precisamente una auténtica jungla, donde un jovencísimo Axl Rose después de ser atracado en la calle, escuchó el criminal gritándole:

“You know where you are? You are in the jungle… you’re gonna die!” «¿Tu sabes donde estas? Estás en la jungla… ¡vas a morir!”.

La canción fue desde entonces utilizada para describir el alma más salvaje gracias a su groove estridente y el ritmo marcado que no deja salida.

¿Cuáles son los clásicos del rock en la banda sonora de Thor: Love and Thunder?

Welcome to the Jungle es solo el primero de muchos clásicos del rock que se pueden escuchar mientras ves Thor: Love and Thunder. En el resto de la película, Guns N’ Roses regresa tres veces más, con los otros dos grandes sencillos de Appetite For Destruction, Paradise City y Sweet Child O’ Mine, y en la batalla final con Gorr, bajo las notas de November Rain. En cambio, los créditos los dejaron a Rainbow in the Dark, la canción de 1983 de Ronnie James Dio.

Pequeño detalle para quien no se haya dado cuenta: uno de los personajes de Thor: Love and Thunder, el niño llamado Axl, elige su nombre en honor a Axl Rose.

La letra de Welcome To The Jungle

Do you know where the f*** you are?

You’re in the jungle baby

We got tragedy

Welcome to the jungle

We got fun ‘n’ games

We got everything you want

Honey we know the names

We are the people that can find

Whatever you may need

If you got the money honey

We got your disease

In the jungle

Welcome to the jungle

Watch it bring you to your shun na na na

Knees, knees

I wanna watch you bleed

Welcome to the jungle

We take it day by day

If you want it, you’re gonna bleed

But it’s the price you pay

And you’re a very sexy girl

Very hard to please

You can taste the bright lights

But you won’t get them for free

In the jungle

Welcome to the jungle

Feel my, my, my, my serpentine

Oh , I wanna hear you scream

Welcome to the jungle

It get’s worse here everyday

Ya learn to live like an animal

In the jungle where we play

If you got a hunger for what you see

You’ll take it eventually

You can have anything you want

But you better not take it from me

In the jungle

Welcome to the jungle

Watch it bring you to your shun na na na

Knees, knees

I wanna watch you bleed

And when you’re high you never

Ever wanna come down, so down

Sucked down, so down yeah

You know where you are?

You’re in the jungle baby

You’re gonna die

In the jungle

Welcome to the jungle

Watch it bring you to your shun na na na

Knees, knees

In the jungle

Welcome to the jungle

Feel my, my, my, my serpentine

In the jungle

Welcome to the jungle

Watch it bring you to your shun na na na

Knees, knees

In the jungle

Welcome to the jungle

Watch it bring you to your

It’s gonna bring you down