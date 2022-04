La canción del nuevo anuncio de H&M 2022

El 1 de abril se lanzó el nuevo spot de H&M para la colección primavera verano 2022, visible en el canal oficial de Youtube: lleno de alegría y colores, ambientado en un hotel imaginario de Hennes donde llega una chica apasionada por la moda que descubre que se encuentra en lugar perfecto. En el hotel inicia una chispeante serie de situaciones placenteras y el anuncio es una representación de un día típico en este lugar de fantasía.

Una de las razones por las que el anuncio se mete fácilmente en tu cabeza es la canción que se escucha de acompañamiento: se trata de Yes Sir, I Can Boogie del dúo español Baccara: una canción de pura energía disco, lanzada en 1977, que tuvo cierto éxito en el mundo, alcanzando los primeros puestos en muchos países europeos. Puedes encontrarlo a continuación:

El texto de la canción es coqueto y provocador como en el típico estilo disco de esos años.

Yes sir, I can boogie,

But I need a certain song,

I can boogie, boogie woogie all night long

Ooooh! Yes sir, I can boogie

If you stay, you can’t go wrong,

I can boogie, boogie woogie all night long..

Si señor, yo puedo bailar

Pero necesito cierta canción

yo puedo boogie

Boogie woogie

Toda la noche



Si señor, yo puedo bailar

Si te quedas, no te puedes equivocar

yo puedo boogie

Boogie woogie

Toda la noche