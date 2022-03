El significado de Yellow de Coldplay: una canción de sensaciones inexplicables

Yellow fue el primer gran éxito de Coldplay, lanzado en el verano de 2000. Así fue como el nombre de Coldplay se difundió por todo el mundo como una de las nuevas bandas a seguir. Y es también uno de los singles más característicos y particulares de la banda inglesa. Por esa forma peculiar que tiene Chris Martin de cantar el texto y por la belleza sencilla de la canción, que aún se recuerda y tararea con gran soltura muchos años después.

La forma en que salió la letra de esa canción es bastante aleatoria. Los propios Coldplay, y en particular el cantante, lo cuentan en esta videoentrevista de la BBC: durante las sesiones de grabación las notas comenzaron a fluir espontáneamente de la guitarra, y Chris Martin instintivamente pensó en la forma de cantar de Neil Young. De alguna manera asoció a esa entonación la elección de la métrica de los versos y algunas palabras clave con las que terminarían los versos, como “stars” y “you”. Y luego, sin razón aparente, Martin vio las páginas amarillas en el estudio y decidió usar la palabra “yellow” en gran medida en el texto. Por lo tanto, el proceso partió de las notas y la inspiración del momento, y solo en un momento posterior se construyó el texto a su alrededor.

A lo largo de los años, muchos se han preguntado sobre el verdadero significado del texto final, quizás precisamente por la particularidad del uso de ciertas palabras que no tienen un significado claro para todos. Todos los que se han dedicado a la interpretación del texto han añadido su propia sensibilidad, algunos han hablado de una canción sobre el amor no correspondido o incluso la muerte, temas que en realidad no emergen unívocamente del texto.

Look at the stars

Look how they shine for you

And everything you do

Yeah, they were all yellow

Your skin and bones

Turn into something beautiful

You know, you know I love you so

For you, I’d bleed myself dry

Mira a las estrellas,

mira cómo brillan para ti,

por todo lo que haces.

Sí, eran todas amarillas



Tu piel y tus huesos,

se vuelven en algo hermoso,

y ya sabes cuánto te quiero



Por ti me desangraría