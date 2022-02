Hallelujah de Leonard Cohen: letra y significado

Leonard Cohen, nacido como Leonard Norman Cohen, fue uno de los más grandes compositores (aunque en este caso el término es un eufemismo) que nos dio el siglo pasado.

Nacido en Canadá en una familia judía en la década de 1930, luego se mudó a Hydra, donde en la primera mitad de la década de 1960 escribió y publicó varias novelas y colecciones de poemas. Una voz sencilla pero profunda, arpegios de guitarra clásica y sobre ellos historias de amores platónicos y no platónicos (Suzanne), despedidas (So long Marianne, Hey that’s no way to say goodbye), relatos de un mundo claustrofóbico al borde del apocalipsis. (Stories of Streets) y almas condenadas en busca de redención.

Así fue como Leonard Cohen a la edad de 33 años hizo su anuncio en el mundo de la música: era 1967 y el disco se llamaba Songs of Leonard Cohen.

Antes de llegar a Various Positions siguen otros discos: Songs from a room, Songs of love and hate, Recent songs, todas llenas de pecado y redención, sexo y santidad.

A pesar de que Various Positions contenía hitos en la discografía del cantautor canadiense, los productores se mostraron escépticos con el álbum, de hecho en Estados Unidos se lanzó tarde. Pero Cohen, según reveló en una entrevista, se tomó un poco de revancha gracias a una de las canciones pertenecientes a ese disco: Hallelujah.

Inicialmente el álbum, y en consecuencia la canción, pasó desapercibido, hasta que exactamente 10 años después del lanzamiento de Various Positions, un joven Jeff Buckley hizo una nueva versión. A partir de ese momento, el éxito de Hallelujah creció cada vez más: hay más de 200 versiones, incluso de artistas famosos como Bob Dylan, Bono Vox y John Cale, que interpretaron la canción incluso antes que Jeff Buckley.

Cohen tardó cinco años en escribir la que es su canción más famosa. Dijo que pasaba las noches llenando las páginas del cuaderno, desesperado por no poder terminarlo. Escribió alrededor de 70-80 estrofas.

Hasta el momento existen dos versiones “oficiales”, una grabada para Various Positions y otra, con letra diferente, grabada en vivo en 1988 y luego insertada en Cohen Live en 1994.

En el texto hay ante todo el dualismo sexo-religión, temas frecuentemente presentes en muchas otras canciones del canadiense. El texto abre con David, rey de Israel, quien tocando el arpa logra calmar el alma malvada de Saúl, su antecesor.

“El rey confundido/perplejo compuso un aleluya”. El protagonista de esta frase es siempre David y su perplejidad viene dada por el hecho de que, a pesar de ser el elegido por el Señor, no podía dejar de seguir su propia naturaleza humana. De hecho, se convirtió en el amante de Betsabé, esposa de Urías el hitita, cometiendo adulterio.

Las siguientes estrofas siempre continúan a través de metáforas religiosas, pero el significado sigue sin estar claro. Hay quienes dentro de estas metáforas ven el final de una historia de amor y otros una oda a la música.

En cuanto al significado de la canción, el autor declaró:

Así que nada de amor, nada de erotismo ni odio a la música, pero sí un abrazo enorme a cada situación que nos ofrece la vida.

Muchos nos preguntamos cuál es el significado de Aleluya, pero probablemente toda tesis sea a la vez incorrecta y correcta, ya que la música es subjetiva y cada uno puede atribuirle diferentes significados.

Aquí os dejamos la preciosa letra, para que encontréis el vuestro:

Now I’ve heard there was a secret chord

That David played, and it pleased the Lord

But you dont really care for music, do you?

It goes like this, the fourth, the fifth

The minor falls, the major lifts

The baffled king composing Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Your faith was strong but you needed proof

You saw her bathing on the roof

Her beauty and the moonlight overthrew her

She tied you to a kitchen chair

She broke your throne, and she cut your hair

And from your lips she drew the Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Well, maybe there’s a God above

As for me all I’ve ever learned from love

Is how to shoot somebody who outdrew you

But it’s not a crime that you’re hear tonight

It’s not some pilgrim who claims to have seen the Light

No, it’s a cold and it’s a very broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Well people I’ve been here before

I know this room and I’ve walked this floor

You see I used to live alone before I knew ya

And I’ve seen your flag on the marble arch

But listen love, love is not some kind of victory march, no

It’s a cold and it’s a broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

There was a time you let me know

What’s really going on below

But now you never show it to me, do you?

And I remember when I moved in you

And the holy dove she was moving too

And every single breath we drew was Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Now I’ve done my best, I know it wasn’t much

I couldn’t feel, so I tried to touch

I’ve told the truth, I didnt come here to London just to fool you

And even though it all went wrong

I’ll stand right here before the Lord of song

With nothing, nothing on my tongue but Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah