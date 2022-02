Significado y mensaje de Stairway to heaven de Led Zeppelin

Hay canciones que, después de escucharlas, se escabullen sin dejar recuerdos; otras van más allá de la música para llegar a la poesía y a la eternidad. Stairway to Heaven, la inmortal obra maestra de Led Zeppelin, es una de estas últimas. Su texto está lleno de crípticas referencias a alegorías y místicas, sin llegar nunca al satanismo vulgar como han intentado argumentar muchos detractores del grupo. Robert Plant, el autor del texto, ha subrayado repetidamente que se inspiró en las obras del escritor escocés Lewis Spence, en particular en su libro Magic Arts in Celtic Britain. El esoterismo y el espiritismo celtas, por lo tanto, fueron las principales fuentes de inspiración. Nada más.

La historia narrada es introducida por uno de los arpegios más famosos de la historia de la música:

There’s a lady who’s sure

All that glitters is gold

And she’s buying a Stairway to Heaven Hay una dama que está segura

de que todo lo que reluce es oro,

y está comprando una escalera para el cielo

¿Quién es esta ambigua figura femenina? Los irreductibles y más convencidos partidarios de las hipótesis ocultas han argumentado que se trata de una metáfora capaz de indicar la iniciación y ascenso hacia un nuevo tipo de religión pagana, algún oscuro credo de identidad no especificada. Fácilmente podríamos contrastar esta tesis con otra de signo contrario. Hay, de hecho, muchas referencias y referencias, pasando en el texto, a figuras cristianas. Según algunos, la Señora que brilla con luz blanca no es que la Virgen ya que, además, se menciona expresamente a la Reina de Mayo (mes mariano dedicado a la Virgen).

Pero sin entrar en este debate, preferimos leer el texto por lo que realmente representa. Analizándolo sin prejuicios, entendemos que la mujer no es más que una alegoría de la sociedad, una sociedad gorda y arrogante centrada en los bienes materiales, que cree que puede comprar lo que quiera (incluso una escalera para el Cielo) con el único poder del dinero.

Seguimos adelante, mientras la guitarra di Jimmy Page y los teclados de John Paul Jones nos tambalean con su música de ensueño.

There’s a feeling I get

When I look to the West

And my spirit is crying for leaving Hay una sensación que tengo

Cuando miro hacia el Oeste

Y mi espíritu llora por irse

“The West” es una clara referencia a la idea de pureza del Lejano Oeste, que ciertamente en la época de la canción ya no era muy salvaje, pero que en todo caso todavía hoy indica una idea de aventura, misterio y encanto. Entonces, en esencia, la receta para permitirnos elevarnos por encima del materialismo de la sociedad contemporánea es dirigir nuestra atención a lo desconocido, a lo desconocido, tal vez incluso rebelándonos contra la mentalidad cerrada de la sociedad misma. Robert Plant quería dirigirnos hacia una especie de camino espiritual para ayudarnos a mejorar a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. En este sentido, aquellos que esperan, atentos en observar el mundo (“aquellos que se quedan mirando”), podrían referirse tanto a los conservadores que desaprueban este tipo de camino espiritual, como a una hipotética hueste de potenciales “iluminados”, pero aún aprisionados en las entrañas de la sociedad y por lo tanto aún incapaces de moverse y rebelarse. Pero, justo cuando menos lo esperamos, la llamada (el enigmático gaitero) finalmente llegará a un mundo mejor, donde el hombre vivirá en paz y armonía con la naturaleza (“And it’s whispered that soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason“).

Llegamos ahora al famoso verso que, además de continuar el discurso sobre el mensaje espiritual del canto, fue atacada mundialmente porque, si se escuchara al revés, contendría una inquietante invocación a Satanás. No queremos entrar en este aspecto, dejando la respuesta a lo que planteó Plant en una entrevista: “Para mí es realmente triste, porque Stairway to Heaven fue escrita con la mejor de las intenciones, y en cuanto a mensajes grabados al contrario, no es la idea mía de hacer música”. Lo cual debería cerrar el asunto de una vez por todas.

If there’s a bustle in your hedgerow

Don’t be alarmed now

It’s just a spring-clean for the May Queen Si hay alboroto en tu seto

No te inquietes,

Son la limpieza de la Reina de Mayo

Aquí está la referencia a la Reina de Mayo de la que hablamos antes. El seto en confusión puede entenderse como nuestra mente, confundida frente a las revelaciones del nuevo camino espiritual, o quizás simplemente desprevenida; pero, además, si es cierto que puedes elegir más caminos para cambiarte a ti mismo (o, quién sabe, también para no cambiar y elegir el camino impuesto por la sociedad), en cualquier caso siempre hay tiempo para cambiar tu elección y tomar otro sendero. No hay destinos ya escritos, en fin, cada uno es y debe ser libre para tomar sus propias decisiones en plena autonomía.

Siguiendo con la letra, llegamos al último verso antes de la explosión en solitario de Jimmy Page:

Your head is humming and it won’t go

In case you don’t know

The piper’s calling you to join him Tu cabeza está aturdida y no se irá

en caso de que no sepas

que el flautista te invita a unirte a él

Aquí estamos finalmente ante la llamada: la mente aún está confusa, pero en nuestras cabezas resuena la dulce melodía del flautista, que ha venido a conducirnos hacia la perfección espiritual. El mensaje va entonces dirigido a la Señora mencionada al inicio de la canción, es decir a la sociedad: el viento está cambiando, es hora de que todos se den cuenta, la humanidad realmente puede aspirar a algo mejor que lo que normalmente se ofrece. Después de todo, la tosca escalera al Cielo, hecha de bienes materiales, descansa en el viento (“your stairway lies on the whispering wind “), es también un camino, pero es tan frágil como cualquier otro camino, quizás incluso más , porque descansa sobre una base sin espíritu.

El texto deja ahora espacio a la magnífica guitarra de Jimmy Page, que teje un solo potente y ensoñador, tan singular que aún es considerado por muchos como el solo más bello de cualquier época. Pero el grupo todavía tiene algo que decir, un último llamado de corazón a todos sus oyentes:

And if you listen very hard

The tune will come to you at last

When all are one and one is all

To be a rock and not to roll Y si escuchas con mucho cuidado

La melodía llegará por fin a ti

Cuando todos son uno y uno son todos

Ser una piedra y no rodar

El último verso es la síntesis del mensaje contenido en todo el texto: por grandes que sean nuestras faltas o nuestros lados oscuros (es decir, nuestras sombras son más grandes que nuestra alma), en cualquier momento podemos entender cuál es el camino correcto a tomar si realmente nos escuchamos a nosotros mismos y a los que nos rodean. El materialismo y el individualismo siempre están al acecho, para mostrarnos su camino, vendiéndonoslo como el más sencillo y fácil de seguir, pero depende de nosotros, entendido no como individuos, sino como grupo cohesivo, que depende de nosotros para elegir lo mejor. Esta es la única forma de encontrar la armonía, de estar unidos y no rodar, abrumados por la monotonía de una vida estereotipada.

Aquí está, por tanto, nuestra Escalera al Cielo: nuestra meta en la vida, según Led Zeppelin, debe ser descubrir el poder de la comunidad, la necesidad de vivir unidos entre nosotros, en armonía con nuestras almas y con la naturaleza. . Sólo así, en efecto, podremos mejorarnos verdaderamente a nosotros mismos y a los demás y escapar del verdadero mal de la sociedad, que puede enmarcarse en el materialismo, pero también y sobre todo en el egoísmo y en el desinterés hacia los demás (“when all is one and one is all, to be a rock and not to roll“).

En conclusión, Stairway to Heaven es cualquier cosa menos una perversa oda al mal ya la oscuridad: es en efecto un espléndido mensaje de solidaridad, fraternidad e igualdad. Juntos podemos cambiar verdaderamente el mundo que nos rodea y ser una piedra dura sin dejarnos rodar. Ser roca y no rodar. Tal vez sea solo una ilusión. Quizás nunca podamos unirnos de verdad y hacer algo concreto para mejorar a nosotros y a cuánto nos rodea. Pero, en todo caso, podemos estar de acuerdo en rendir el merecido respeto a una canción extraordinaria, tanto en la música como en su mensaje de paz.

En este video la hermosa versión de Ann y Nancy Wilson en el Kennedy Center en 2012.

