Metallica, Lux Aeterna: la letra y el significado

El 28 de noviembre de 2022, Metallica lanzó una nueva canción, Lux Æterna (o «Lux Aeterna», como escriben los fans en el alfabeto occidental). Es su primera canción desde 2016 y anticipa su nuevo álbum, 72 Seasons, que se lanzará el 14 de abril de 2023. Los fans se han preguntado sobre el significado de la canción, comenzando por su título, ya que los versos son bastante crípticos. Ha habido ya algunos intentos de interpretación. En este artículo, analizaremos la letra detenidamente y brindaremos la explicación más plausible del significado. También encontrarás la letra completa al final.

Puedes encontrar el video oficial de Lux Æterna a continuación.

Lux Aeterna: la letra y su significado

En latín, Lux Aeterna significa “luz eterna”. Como el latín es el idioma de los cánticos religiosos, y “Lux Æterna” se menciona en algunos cánticos católicos, algunas revistas han sugerido que la canción podría ser en honor a los muertos. 2022 es el año en que murió Jon “Jonny Z” Zazula, que fue una figura importante para Metallica ya que ayudó a publicar sus primeros álbumes, por lo que alguien hizo la conexión entre su muerte y el título de la canción y asumió que la canción estaba dedicada a él. Pero si analizamos la letra con más detenimiento, pues parece que la historia que quiere contar es bastante diferente. Descubrámoslo juntos.

Anticipation

In domination

A sea of hearts beat as one, unified

Magnification

All generations

Approaching thunder awaiting the light

Estas líneas describen una población que se reúne, muchos corazones que laten como uno solo, tratando de lograr un resultado común. Estas líneas específicas podrían representar el dolor por una muerte que conmocionó a todos, pero esta explicación no coincidiría con los siguientes versículos. Continuemos.

Exhilaration

Frenzied sensation

Kindred alliance connected inside

Commiseration

Sonic salvation

Cast out the demons that strangle your life

Esta vez, la comunidad reunida se describe como una “alianza”, y el objetivo parece ser la salvación “para expulsar los demonios que estrangulan tu vida”. Esto abre el camino para un significado mucho más existencial de las letras. Las nuevas generaciones enfrentan tiempos desafiantes y están llamadas a unir sus energías con un fuerte compromiso, para vencer a los demonios que están cambiando nuestro mundo. El último versículo apoya esta interpretación:

Emancipation

Kill isolation

Never alone for the feelings alike

Amplification

Lightning the nation

Never alive more

Than right here tonight

Las letras de Lux Aeterna ahora mencionan la nación y la necesidad de iluminación. Ahora entendemos que vivimos en un mundo de oscuridad, y necesitamos ser compactos y actuar como una masa unida, para traer luz a nuestra existencia. Si todos nos movemos juntos, conscientes de que todos queremos lo mismo, podemos arrojar una luz eterna en nuestro futuro y vencer el vacío con nuestra energía y compromiso.

Full speed or nothing

Full speed or nothing

Lux Æterna

Lux Æterna, yeah!

Lux Æterna

La luz eterna a la que se refiere Metallica no pertenece al más allá: representa el impulso de vencer la oscuridad en el mundo en el que vivimos ahora. Para hacerlo, debemos actuar como un “mar de corazones” unido, conscientes de que el mundo nos pertenece y debemos luchar juntos por él. Con todas nuestras fuerzas, luchando por el objetivo común, la luz que traeremos a este mundo será eterna. Por lo tanto, la letra de Lux Aeterna intenta enviar un mensaje positivo, lleno de significado: aún podemos luchar juntos para salvar nuestro futuro de los demonios que lo amenazan. Debemos ir a toda velocidad. O nada.

La letra completa de Lux Aeterna

Anticipation

In domination

A sea of hearts beat as one, unified

Magnification

All generations

Approaching thunder awaiting the light

Full speed or nothing

Full speed or nothing

Lux Æterna

Lux Æterna, yeah!

Exhilaration

Frenzied sensation

Kindred alliance connected inside

Commiseration

Sonic salvation

Cast out the demons that strangle your life

Full speed or nothing

Full speed or nothing

Lux Æterna

Lux Æterna, yeah!

Lux Æterna

Emancipation

Kill isolation

Never alone for the feelings alike

Amplification

Lightning the nation

Never alive more

Than right here tonight

Full speed or nothing

Full speed or nothing

Lux Æterna

Lux Æterna, yeah!

Light it