Kid LAROI & Jungkook, Too Much: significado y letra en español

Siendo el sencillo líder del álbum debut de Kid LAROI, “Too Much” ha generado un gran interés desde su lanzamiento. La canción representa la colaboración entre el cantante australiano Kid LAROI, la estrella de BTS Jungkook y el rapero británico Central Cee, y su letra (aquí traducida al español) quería transmitir un significado interesante sobre una relación pasada y las oportunidades perdidas. Descubrámoslo juntos. Puedes encontrar el vídeo oficial y la letra completa en español, de Too Much al final de este artículo.

Kid LAROI, Jungkook, Central Cee – Too Much: la letra en español y el significado de la canción

Too Much es una canción sobre arrepentimientos y deseos relacionados con una relación pasada: en la letra, The Kid LAROI, Jungkook y Central Cee reflexionan sobre cómo terminó esa historia, deseando que las cosas hubieran sido diferentes.

Analizando la letra, parece que fue la chica quien decidió irse. El protagonista de la canción dice que hizo muchas cosas por ella, incluso comprarle ropa y disculparse por sus errores. Pero finalmente decidió que “necesita algo de espacio”.

I’m sayin’ I’m sorry again

Oh, I could never get out of my way

Hit the store and your wardrobe’s replaced

And still all that you do is complain

You keep on throwin’ it back in my face

And now you’re tellin’ me I need some space

Digo que lo siento otra vez

Oh, nunca pude apartarme de mi camino

Fui a la tienda y tu guardarropa fue reemplazado

Y aún así, todo lo que haces es quejarte

Sigues echándomelo en cara

Y ahora me estás diciendo que necesitas espacio

Entonces, la canción pregunta: ¿si hubiera una oportunidad para intentarlo de nuevo, lo harías? ¿O fue esta relación “demasiado” de alguna manera?

If we had the chance and the time to spend

Would you do it again?

Was it too much?

Si tuviéramos la oportunidad y tiempo para pasar

¿Lo harías de nuevo?

¿Fue demasiado?

A veces, nuestras necesidades simplemente no se alinean con las de nuestra pareja. Las emociones pueden existir y podemos amarnos adecuadamente, pero eso no es suficiente. Es un delicado equilibrio entre las fases que vivimos, las cosas que necesitamos recibir y la presencia que estamos dispuestos a dar. Así que la pregunta en la letra es correcta: ¿es posible que lo que tuvimos fuera demasiado en este preciso momento?

Lo que es seguro es que el cantante la extraña. Y como suele suceder, se siente como una adicción (“Ahora soy adicto a ti”). Sin embargo, la parte de rap de Central Cee puede revelar algunos detalles adicionales sobre la historia: sus amigas le dijeron que se estaba divirtiendo con otras chicas, y el rapero también admite que hay una chica que lo llama “papi”. Pero él iba en serio acerca de estar con ella, y el cepillo de dientes en su baño lo demostraba.

When your girlfriends told you I been f–kin’ ’round

Would you believe me if I told you that they’re lyin’ and that’s just a rumor?

Send you my personal driver, man, this ain’t just a Uber

You know it’s serious when you stay at mine and bring a toothbrush

Cuando tus amigas te dijeron que había estado con otras

¿Me creerías si te dijera que están mintiendo y que es solo un rumor?

Te envié a mi chofer, hombre, esto no es solo un Uber

Sabes que es serio cuando te quedas en mi casa y traes un cepillo de dientes

Eso resume el significado detrás de las letras de “Too Much”: te fuiste, te extraño y te pregunto si me darías una segunda oportunidad. Olvidemos lo que nos separó y centrémonos en cuánto quiero amarte ahora. Una canción sobre una oportunidad perdida y el deseo de intentar nuevamente en lo que vale la pena.

El video oficial y la letra completa en español

Uh, si tuviéramos la oportunidad y el tiempo para pasar

¿Lo harías de nuevo? ¿Lo harías de nuevo?

¿Fue demasiado? Uh, sí (Demasiado)

¿Fue demasiado? Ayy, uh (Demasiado)

Ahora estás llamando a tus amigos porque me he ido de nuevo

Cuando vuelva, ¿lo harías de nuevo?

¿Fue demasiado? Uh, ayy (Demasiado)

¿Fue demasiado? Uh, ayy (Demasiado)

Entonces, dime qué se interpuso en el camino

Y cómo pensé que era bueno que cambiara

Y estoy diciendo que lo siento de nuevo

Oh, nunca pude salir de mi camino

Fui a la tienda y tu guardarropa fue reemplazado

Y aún así, todo lo que haces es quejarte

Sigues echándomelo en cara

Y ahora me estás diciendo que necesito espacio

Así que estoy acostado en mi cama, drogado con hongos ahora

Estaré muerto antes de estar sin ti ahora

Dándome cuenta de que estoy adicto a ti ahora

Ven aquí, cariño, relájate y cálmate (Vamos)

¿Qué estás diciendo? Respóndeme, ¿cuál es el plan ahora? (Ooh)

En mi cabeza, no hay nadie más, solo eres tú ahora (Sí)

Déjame amarte de la manera en que lo hago ahora

Nunca supe cómo

Si tuviéramos la oportunidad y el tiempo para pasar

¿Lo harías de nuevo? ¿Lo harías de nuevo?

¿Fue demasiado? Uh, sí (Demasiado)

¿Fue demasiado? Ayy, uh (Demasiado)

Ahora estás llamando a tus amigos porque me he ido de nuevo

Cuando vuelva, ¿lo harías de nuevo?

¿Fue demasiado? Uh, ayy (Demasiado)

¿Fue demasiado? Uh, ayy (Demasiado)

¿Fue demasiado?

¿Estoy haciendo demasiado?

¿Entiendes mi jerga y captas mi sentido del humor?

Cuando tus amigas te dijeron que estaba tonteando

¿Me creerías si te dijera que están mintiendo y que es solo un rumor?

Te envié a mi conductor personal, hombre, esto no es solo un Uber

Sabes que es serio cuando te quedas en mi casa y traes un cepillo de dientes

Ropa interior extra en tu bolso y desmaquillantes

Sabes que casi nunca estoy solo porque me quedo con un guardaespaldas

Ella me llama papi, tiene problemas, no soy su padre

Bajo del barco, al jet, dejo el yate en el puerto

Ella se inyecta con Ozempic, intenta frenar su hambre

Huh, me mas***bé antes de que vinieras para poder f******te más tiempo

S650, chofer, solo escribe tu dirección



Haz tus maletas y podemos abordar el próximo vuelo, podemos hacer el check-in

Asegúrate de verificar que no hayas olvidado tus antidepresivos

Antes de que te vuele a llevar y me hagas arrepentirme (Ooh)

Uh, es hora, sírvete, tomemos uno hasta la cabeza

Techo abajo, casi choco porque estoy mirando tus mensajes

De un lado a otro, y estás enojada por cosas que nunca dije

Doble mensaje, sin respuesta, pero sé que lo leíste

¿Qué dices? Respóndeme, ¿cuál es el plan ahora? (Ooh)

En mi cabeza, no hay nadie más, solo eres tú ahora (Sí)

Déjame amarte de la manera en que lo hago ahora

Nunca supe cómo

Si tuviéramos la oportunidad y el tiempo para pasar

¿Lo harías de nuevo? ¿Lo harías de nuevo?

¿Fue demasiado? Uh, sí (Demasiado, ooh)

¿Fue demasiado? Ayy, uh (Demasiado)

Ahora estás llamando a tus amigos porque me he ido de nuevo

Cuando vuelva, ¿lo harías de nuevo? (¿Lo harías de nuevo?)

¿Fue demasiado? Uh, ayy (Demasiado)

¿Fue demasiado? Uh, ayy (Dime, ¿fue demasiado?)

¿Fue demasiado?

¿Fue demasiado? (Ooh)

¿Fue demasiado? (Ooh)

¿Fue demasiado?