Gli anni funebri di Nick Cave, in attesa del suo ritorno

Il musicista, lo scrittore e lo sceneggiatore austrialiano, Nick Cave, ha compiuto 64 anni lo scorso 22 settembre.

Il prossimo anno ritornerà (?) dal vivo con i Bad Seeds e la curiosità sorge spontanea: come suoneranno live le sue ultime composizioni e come si adatteranno alla sua “furia sonora”?

Nel frattempo Nick, non si cura delle domande, ma offre delle risposte; ha un sito, The Red Hand Files, dove risponde ai quesiti più disparati dei fan che vanno dalle curiosità prettamente musicali o consigli personali.

“You can ask me anything. There will be no moderator. This will be between you and me. Let’s see what happens”.