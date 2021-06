Come uscire dalla depressione con le nostre forze

Quando si parla di depressione, la domanda che più spesso sorge è se sia possibile uscirne senza farmaci. Questo perché l’uso di psicofarmaci è spesso visto come una cura impegnativa, dai molti possibili effetti collaterali e dall’impatto psicologico robusto. In questo articolo intendiamo presentare la questione nella maniera più onesta e oggettiva possibile, affrontando la depressione sia dal punto di vista clinico che da quello mentale/psicologico e offrendo gli strumenti alla portata di noi tutti per combattere la depressione con le nostre forze.

La depressione è uno disturbo dell’umore caratterizzato da diverse sensazioni: tristezza, perdita di interesse e di senso del piacere, bassa autostima, mancanza di energia, sensazione di impotenza e apatia, che spesso di traducono in sintomi fisici ben precisi e condizioni di ansia e paura. È importante sottolineare che la depressione è un disturbo che viene diagnosticato da un medico specializzato, tipicamente uno psichiatra. La terapia farmacologica costituisce un aiuto importante, soprattutto nei casi di depressione più seri, perché agisce sui sintomi fisici che spesso rappresentano un ostacolo al miglioramento. Allo stesso tempo, è fondamentale combattere la depressione dentro la nostra testa, perché è lì che si gioca la partita più importante: quella che ci permette di uscirne in maniera attiva, con la consapevolezza di averci messo le nostre forze e di aver vinto una battaglia grazie alla nostra energia.

Non ci soffermeremo qui sull’aspetto farmacologico della cura alla depressione: essa spetta alla guida di un buon psichiatra, e va gestito con la massima onestà, facendo presenti da pazienti come ci sentiamo e aiutandolo a misurare la terapia su di noi in maniera personalizzata. Quello su cui ci concentreremo è l’aspetto che solitamente preme di più a chi soffre di depressione, ossia capire cosa possiamo fare noi per uscirne più rapidamente.

Nell’ottica di concentrarci sui miglioramenti raggiungibili tramite la nostra azione e le nostre forze, è utile fare riferimento al modo in cui la psicologia ha studiato i disturbi depressivi nel corso degli anni. Secondo le intuizioni raggiunte in ambito psicologico già dagli anni ’60, accanto agli aspetti puramente biomedici legati alla depressione, è fondamentale vedere questo disagio come un disturbo di natura cognitiva: la depressione è un malfunzionamento del nostro pensiero cosciente. Dal punto di vista psicologico, molto spesso dietro alla depressione non c’è un problema di natura inconscia da risolvere, per il quale bisogna scavare, identificare nodi e passare per un lungo processo di analisi. È più utile partire dall’assunto opposto: non c’è nulla “dietro” la depressione. La depressione non è altro che il suo sintomo. E se agiamo in maniera cognitiva sul sintomo, è possibile risolvere la depressione ed evitare che ritorni.

Spieghiamoci meglio: quando siamo depressi, sentiamo ad esempio di non valere molto, di non essere in grado di provare piacere per le cose che prima ci facevano stare bene, di non essere in grado di vivere in maniera normale come tutti gli altri. Quando pensiamo a tutte queste cose, è importante vedere queste convinzioni non come la conseguenza di un problema inconscio da risolvere, ma come una pura anomalia del nostro pensiero conscio. Un’anomalia che si può combattere agendo proprio su quei pensieri, sforzandoci di cambiarli. Agendo sui puri aspetti in cui la depressione si manifesta, ossia sulle nostre convinzioni, sui modi in cui ci porta a vedere le cose. Gradualmente, imparando a plasmare il pensiero in modo diverso, attenuiamo i sintomi della depressione. E nella maggior parte dei casi, scopriamo che oltre al sintomo non c’è nulla. È questa la base concettuale della cosiddetta “terapia cognitiva”, un approccio che negli anni ’60 ha suscitato scalpore e resistenze tra gli psicoterapeuti, convinti che se non si fosse andata a identificare la sorgente inconscia della depressione, essa sarebbe tornata sotto altre forme. Le ricerche di quegli anni dimostrarono che molto spesso non è così, e che dunque si può combattere la depressione semplicemente concentrandoci su come si manifesta nel nostro modo di pensare. Questo, in termini di autoefficacia e autostima, è una soluzione ideale, poiché ci porta ad uscirne con la sensazione di avercela fatta con le nostre forze.

Vediamo insieme alcuni consigli di validità generale che possono aiutarci a metterci nella prospettiva giusta per guarire dalle forme comuni di depressione.

Non concentrarti troppo sui sintomi fisici : se soffri di depressione, è probabile che senti costantemente disagi allo stomaco, alterazioni del battito cardiaco, insonnia, agitazione, senso di stanchezza, nervosismo. Questi sono tutti sintomi strettamente fisici/fisiologici. E sebbene possano risultare bloccanti per il quieto vivere, sebbene possiamo percepirli come zavorre pesanti che ci impediscono di stare bene, restano solo l’aspetto puramente fisico del problema. Possono essere attenuati in vari modi, coinvolgendo eventualmente anche l’uso di farmaci, o di prodotti erboristici rilassanti. Ma mentalmente, è importante non concentrarci troppo su di essi. È un singolo aspetto del problema. Cerchiamo di concentrare le energie mentali dove essere possono risultare più importanti, ossia nel miglioramento dei meccanismi (pratici e mentali) che ci fanno vivere male. Se l’energia la spendiamo bene, nella direzione giusta, i risultati arrivano più facilmente.

Questi i suggerimenti generali. Il resto rientra nel trattamento dei casi specifici e va affrontato in maniera dedicata, attraverso un percorso personalizzato. Se dunque senti di essere entrato/a in una condizione di depressione e senti di voler fare qualcosa di concreto, tangibile, con l’uso delle tue forze naturali, prendi questo articolo come una prospettiva generale da tenere presente per dirigere quell’energia. E se non è chiaro in che modo questi principi possano applicarsi nella tua situazione, rivolgiti a un esperto che possa guidarti. L’approccio cognitivo potrebbe essere il più efficace per te. Il primo passo per scoprire se è così è metterlo in pratica e misurarne gli effetti.

