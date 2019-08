Quel pazzo video del party serale con Bryan Cranston

Era il 2014. Il nome di Bryan Cranston era sulla cresta dell’onda perché era da poco terminata Breaking Bad, quella che si andava configurando come la serie televisiva poiù bella di tutti i tempi (per molti versi a ragione, sebbene avesse delle validissime contendenti). Eppure l’attore statunitense non è mai stato uno che si monta la testa: con grande umiltà si considera un attore come tanti, con nessun segno particolare, e non di rado nel tempo si è prestato a video divertenti che sfruttassero l’aria da duro che proviene dalla serie in situazioni particolari.

Il video qui sotto è stato prodotto dal canale Funny Or Die, una delle tante regolari fabbriche di video comici che hanno tanto successo nel mondo social. Si chiama Sense of Smell, “il senso dell’olfatto”, e ha come protagonista Bryan Cranston nei panni di un reduce di guerra che ha perso completamente il senso dell’olfatto. Gli invitati sono tanto morbosamente incuriositi dalla cosa che sperimentano un curioso modo di testarne la veridicità: emettendo peti in faccia al malcapitato ed osservandone le reazioni.

Tra momenti comici (come l’ombrellino del cocktail che vola via con la folata d’aria emessa dall’invitato) e frasi taglienti (“ho sopportato un sacco di cose orribili nella guerra in Iraq, ma niente come gli attacchi bomba ai fagioli che ho dovuto masticare stasera per colpa vostra”), il video è una piccola chicca capace di esaltare il contrasto tra la sertietà di Cranston e l’assurdità della situazione. Da vedere.

