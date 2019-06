Murder Mistery: dietro le quinte della scena dell’omicidio

Murder Mistery, la commedia Netflix con Adam Sandler e Jennifer Aniston uscita a Giugno 2019, è subito salita agli oniri di cronaca per essere diventato il film più visto di sempre su Netflix già a pochi giorni dal suo arrivo. Per ragioni facili da identificare: visione leggera, battute divertenti e il piacere di cercare di risolvere un rompicapo giallo in stile Agatha Christie.

Tutto ruota intorno all’omicidio in yacht di un uomo molto ricco, in un attimo in cui va via la luce, qualche istante prima che lui firmasse una nuova versione del testamento in cui metteva tutti fuori gioco, tranne la sua nuova fiamma. Da lì si dipana una trama piena di intuizioni, inconvenienti e tentativi di risoluzione del caso, con protagonista una coppia di americani in viaggio in Europa.

La scena dell’omicidio è stata oggetto di un approfondimento da parte di Netflix, che ha raccolto le interviste di diversi attori presenti, spingendoli a raccontare gli aneddoti e le particolarità. Il video risultante è quello che trovate qui sotto.

Data la complessità della scena, le riprese di quei pochi minuti sono durate diversi giorni, al punto che l’ultimo giorno i gamberi che Adam Sandler si porta via erano quasi andati a male (il che non ha impedito a uno degli attori di mangiarseli, nonostante gli avvertimenti degli altri). Il cadavere era rappresentato da un manichino realizzato ad arte, rimasto sul seti per alcuni giorni. Adam Sandler e Jennifer Aniston raccontano che il primo giorno aleggiava una sorta di timore nei confronti del manichino, mentre gli ultimi giorni gli attori finirono per giocarci in diversi modi.

Tra divertenti aneddoti (come quello raccontato da Luis Gerardo Mendez, che spiegava come ogni volta che le luci si spegnevano qualcuno gli palpava il sedere) e momenti di difficoltà (alla Aniston è risultato difficile vedere il pugnale che veniva estratto e poi reinserito nel cadavere), emerge chiaramente il buonumore che circolava sul set. Segno che tra gli attori c’era affiatamento, elemento importante nel dar vita a un film riuscito.

Un film che risponde al bisogno di leggerezza della maggior parte degli utenti Netflix, che unisce allo stesso tempo un cast interessante e una trama che coinvolge. Tutti elementi che Netflix non farà fatica a replicate in altre produzioni future.

