Daniel Blumberg, Minus: un disco capace di ammaliare

Ci sono dischi densi di forza espressiva, frutto delle tante vicende personali che accompagnano l’esistenza di un musicista. Eventi che entrano nelle note, nella testa, nella musica. Un esempio frecente è Minus, di Daniel Blumberg, pubblicato nel 2018 su Mute: quando la musica diventa così catartica e necessaria ecco che le note ci arrivano con un intimismo capace di ammaliare l’ascoltare che cerca di stare dietro a tanta volontà di comunicazione, anche se apparentemente difficile.

Piano e violini a tratti dissonanti, rumori cupi e strane alchimie sonore ci inchiodano all’ascolto sia nei suoi momenti più accessibili e armonici sia in quelli in cui le divagazioni si fanno più sperimentali e ondivaghe. Se riuscirete a non farvi spaventare dal primo impatto scoprirete la bellezza insita in canzoni come Stacked o Minus, una bellezza così disarmante e toccante da darci i brividi. Lasciate che la stessa forza e costanza che ha Daniel Blumberg, nel proporre la sua musica, sia anche la vostra, mentre ascoltate: tutto funzionerà in modo magico.

Tutte le sue composizioni sono sorrette da un flusso di materia inconscia inarrestabile e benedetta. La dolente vocalità si insinua nelle pieghe del pianoforte, nelle dissonanze delle chitarre, tra i crepiti nelle stanze, sui gemiti del violino e al seguito di insolite cerimonie percussive. Minus è terra, psiche e senso dell’infinito; è cielo, respiro e laica preghiera.

Scoprire questo artista è entrare in un mondo “altro” in cui si realizza la condivisione di una intimità emotiva estrema. È stupefacente pensare che un artista così giovane riesca a essere non solo così maturo, ma anche così completo, quasi ancestrale.

“Sono qua, ma senza l’intenzione di provare qualcosa”. Una semplice frase ripetuta ossessivamente, su un giro di piano e un violino prima dissonante, poi con una melodia da manuale di contrappunto. Inizia così uno dei dischi più belli degli ultimi anni. Pochi secondi e sei già siamo dentro il mondo di Daniel Blumberg, senza via d’uscita. “Minus”, come quella frase “Minus the intent to feel, I’m here” ripetuta come un mantra.

