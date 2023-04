Peaches, la canción de Bowser en Mario: letra y video

La película de Super Mario Bros se estrenó en los cines el 5 de abril de 2023 y fue un gran éxito. Padres e hijos disfrutaron de la experiencia de tener a uno de los personajes míticos de la infancia de cada generación en la pantalla grande, compartiendo posiblemente la misma pasión incluso con muchos años de diferencia de edad. Los actores de voz marcan la diferencia en la película, y una canción ha llamado la atención de todos: Peaches, la canción de amor que Bowser dedica a la princesa Peach. Explicamos la letra y cómo se creó la canción. Puedes encontrar el video oficial y la letra completa en este artículo.

Mira el tráiler oficial de la película Super Mario Bros aquí en Youtube.

Peaches es la canción de amor que Bowser dedica a la princesa Peach en la película Super Mario Bros estrenada en 2023. En la versión original es interpretada por Jack Black, quien da voz a Bowser en la película. Se ha lanzado un video oficial, con Jack Black cantando la canción al piano dentro de lo que parece un huevo gigante: puedes verlo a continuación, mientras que aquí está la escena de la película.

Jack Black - Peaches (Directed by Cole Bennett) The Super Mario Bros. Movie Ver este vídeo en YouTube.

El hecho de que Bowser esté enamorado de la princesa Peach es una de las peculiaridades de la película Super Mario Bros. Es por eso que secuestra a la princesa en la trama, y «Peaches» es el apodo que utiliza para ella. Sin embargo, Peach ama a Mario, y eso es lo que desencadena la ira de Bowser contra todo el Reino Champiñón.

La canción interpretada por Bowser en la película fue una idea que surgió más tarde en la producción. Jack Black trabajó en ella junto con el productor John Spiker, y así nació Peaches.

La letra de Peaches es una apasionada dedicatoria de amor a la princesa, su «único amor verdadero». Puedes disfrutar de la letra completa a continuación.

La letra de Peaches

This one is for my one and only true love

Princess Peach

Peach, you’re so cool

And with my star, we’re gonna rule

Peach, understand

I’m gonna love you ’til the very end

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

I love you, oh

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

I love you, oh

Mario, Luigi, and a Donkey Kong too

A thousand troops of Koopas couldn’t keep me from you

Princess Peach, at the end of the line

I’ll make you mine, oh

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

I love you, oh

Peaches, Peaches, Peach, Peach

Además también puedes disfrutar de Peaches en su versión en español. La canción conserva la pasión y la dedicación de Bowser a la princesa Peach. Después del gran exito que obtuvo también en los países hispanohablantes, la Universal Pictures ha publicado el video oficial de la canción en la versíon española. ¡Que la disfrutes!

Peaches peaches peaches 🎶

Responde 🍑si tú tampoco puedes sacarte de la cabeza la canción del momento. #SuperMarioBrosLaPelicula pic.twitter.com/j8ffPcgD8m — Universal Pictures (@Universal_Spain) April 11, 2023

Peach te encontré

y junto a tí yo triunfaré

Peach es verdad

y voy a amarte hasta el final,

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Yo Te Amo, sí oh

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Yo Te Amo, sí