Miley Cyrus,Flowers: letra y significado

Flowers es una canci贸n lanzada por Miley Cyrus en enero de 2023. Representa el primer sencillo de su 谩lbum Endless Summer Vacation, programado para ser lanzado en marzo de 2023, y por la forma en que Miley aliment贸 el hype semanas antes del lanzamiento, los fans se dieron cuenta de que la canci贸n tiene un significado especial para la cantante estadounidense, como una declaraci贸n de independencia, impulsada por la famosa l铆nea 芦Puedo comprarme flores禄. Espec铆ficamente, la gente quiere entender si la canci贸n realmente trata sobre su relaci贸n pasada con el actor Liam Hemsworth y cu谩les son las referencias. En este art铆culo, exploraremos las l铆neas de la canci贸n y su significado, y tambi茅n encontrar谩s la letra completa al final.

Puedes encontrar el video oficial de Flowers a continuaci贸n.

Miley Cyrus, 芦I Can Buy Myself Flowers禄, la letra y su significado: 驴la canci贸n trata sobre Liam Hemsworth?

Flowers es una canci贸n sobre el proceso de superar el final de una larga relaci贸n. S铆, Miley Cyrus canta sobre sus sentimientos despu茅s de la ruptura con el actor Liam Hemsworth: los dos salieron y terminaron su relaci贸n varias veces desde 2010; se casaron en 2018 y se divorciaron en 2020. Miley Cyrus siempre ha declarado en entrevistas que no quer铆a romper y siempre esper贸 encontrar una soluci贸n, pero Liam decidi贸 en 2019 solicitar el divorcio.

Las primeras l铆neas de la canci贸n son una clara referencia a su relaci贸n desde el punto de vista de Miley:

We were good, we were gold

Kind of dream that can鈥檛 be sold

We were right 鈥檛il we weren鈥檛

Built a home and watched it burn

脡ramos buenos, 茅ramos oro,

el tipo de sue帽o que no se puede vender,

est谩bamos bien hasta que no lo est谩bamos,

construimos un hogar y lo vimos arder.

Una parte de ella est谩 segura de que su relaci贸n vali贸 la pena: al compararla con un sue帽o, implica que eran una buena pareja. Pero en alg煤n momento, algo deja de funcionar, y la cantante lo tocar谩 m谩s adelante en la canci贸n. La 煤ltima l铆nea del primer verso se refiere al tr谩gico incendio de Woolsey que la pareja experiment贸 en 2018, que quem贸 su casa. Aunque nadie result贸 herido, a煤n represent贸 una enorme p茅rdida para ellos.

Una de las l铆neas m谩s significativas de la canci贸n es la siguiente:

Can love me better, I can love me better, baby

A partir de esta l铆nea, podemos entender que Miley Cyrus no se sent铆a amada de la manera correcta. Desde su punto de vista, la forma en que termin贸 su relaci贸n es una se帽al de que Liam Hemsworth no estaba dando el cuidado, amor y esfuerzo que vivir juntos requiere, especialmente durante los momentos dif铆ciles. Miley quer铆a ser amada de manera diferente, y eso se vuelve a煤n m谩s evidente en el coro.

I can buy myself flowers

Write my name in sand

Talk to myself for hours, yeah

Say things you don鈥檛 understand

I can take myself dancing, yeah

I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can

Puedo comprarme flores,

escribir mi nombre en la arena,

hablar conmigo misma durante horas,

s铆, decir cosas que no comprendes,

puedo llevarme a bailar,

s铆, puedo sostener mi propia mano,

s铆, puedo amarme mejor que t煤.

Una curiosidad que surgi贸 despu茅s del lanzamiento de Flowers es que Miley Cyrus se refiri贸 expl铆citamente a las l铆neas de una canci贸n antigua de Bruno Mars, When I Was Your Man, como una perspectiva diferente sobre una ruptura. Aparentemente, When I Was Your Man era una canci贸n que Liam Hemsworth dedic贸 a Miley Cyrus cuando estaban comprometidos, por lo que Flowers se convierte en un acto de venganza espec铆fico contra su ex.

Cuando de repente te sientes solo despu茅s de una larga relaci贸n, comienzas a extra帽ar todos los gestos rom谩nticos que te dan felicidad todos los d铆as. Sabes que ahora debes contar contigo mismo porque eres la 煤nica persona que nunca te traicionar谩. No es lo mismo, por supuesto, pero con las l铆neas anteriores, Miley Cyrus est谩 luchando: ella sabe que necesita amor, pero tambi茅n se compromete a recibirlo con la intensidad y la forma que necesita. Y si ning煤n otro hombre puede d谩rselo, comenzar谩 a mostrarse amor a s铆 misma exactamente de la manera que lo necesita. Las flores, por lo tanto, se convierten en el s铆mbolo que usa en la letra para representar el tipo de atenci贸n que necesita.

Despu茅s de todo, este es el verdadero significado de las letras dentro de Flowers: una canci贸n que pretende ayudar a Miley Cyrus a superar el divorcio con Liam Hemsworth, un acto de autoayuda que quiere recordarle cu谩n valiosa es ella y qu茅 tipo de amor necesita. Cuando una relaci贸n termina, siempre necesitamos volver a nuestro n煤cleo y restaurar nuestro amor propio: esto es exactamente lo que hace Miley en esta canci贸n.

