Depeche Mode, Ghosts Again: la letra y su significado

Ghosts Again es la canción lanzada por Depeche Mode en 2023, el primer sencillo que anticipa su álbum Memento Mori. Representa la primera canción lanzada oficialmente después de la muerte de su teclista Andy Fletcher en 2022: Depeche Mode ahora está compuesto solo por Dave Gahan y Martin Gore, dos sobrevivientes que se enfrentan a la muerte en su nuevo álbum. Analicemos el significado de la letra y cómo encaja en la última fase de su carrera. También encontrarás la letra completa al final.

Puedes ver el video oficial de Ghosts Again a continuación.

Lidiando con la muerte: Ghosts Again, la letra y su significado

Ghosts Again es una canción sobre la muerte y la mortalidad. En la letra, Depeche Mode reflexiona sobre cómo la vida parece temporal e ingrávida cuando pensamos en la muerte y cómo de repente puede poner todo en una perspectiva diferente. En el video, Martin Gore y Dave Gahan recrean el histórico juego de ajedrez con la Muerte de El Séptimo Sello de Ingmar Bergman, un símbolo del desafío imposible para un ser humano de vencer a la muerte.

La letra de Ghosts Again es breve y muy simbólica. Describen cómo las cosas en la vida pueden desaparecer, romperse y desvanecerse repentinamente. Reflexionando sobre nuestra naturaleza mortal, nos damos cuenta de que un día seremos fantasmas (otra vez), disolviendo nuestra consistencia material.

Es una serie de pensamientos que realmente no nos llevan en ninguna dirección específica. Nos invitan a estar menos apegados a las cosas materiales de la vida: todas se irán y pueden desaparecer en un instante cuando la muerte venga a visitarnos. Incluso la fe y el amor no pueden ayudar: inevitablemente, la vida se convertirá en un fantasma algún día.

Faith is sleeping

Lovers in the end

Whisper we’ll be ghosts again

la Fe esta durmiendo

Amantes al final

Susurro seremos fantasmas otra vez

El significado de la letra de Ghosts Again, por lo tanto, representa la reflexión de Depeche Mode sobre la vida y la muerte, después de que Andy Fletcher dejara el mundo. Memento Mori, el título de su nuevo álbum, es una expresión latina que significa “recuerda que debes morir”, lo que revela que la muerte será un tema decisivo en su música en 2023. Esperemos más canciones y más versos en los próximos meses.

La Letra completa y la traducción al español

