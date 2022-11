Miércoles (Wednesday) es una popular serie de televisión estrenada en Netflix en noviembre de 2022, dirigida por Tim Burton y centrada en el personaje de Miércoles, interpretado por la actriz estadounidense Jenna Ortega. El programa de televisión ha sido bastante popular entre los usuarios de Netflix desde el primer día, con muchas preguntas sobre el reparto, la historia y las canciones de la banda sonora. Una pista, en particular, llamó la atención de todos: la que Miércoles toca al violonchelo en el primer episodio de la serie. Se titula Paint It Black, una famosa canción que no todo el mundo reconoce: hoy descubriremos más sobre ella.

Puedes encontrar el tráiler oficial del miércoles aquí en Youtube.

Paint It Black: la canción de Miércoles al violonchelo

La canción que Miércoles toca al violonchelo en el primer episodio de la serie de televisión es Paint It Black de The Rolling Stones. Puede encontrar el audio de la versión original de la canción a continuación, desde el canal oficial de Youtube de The Rolling Stones.

Paint It Black es una de las canciones más famosas jamás escritas por los Rolling Stones. Lanzada en 1966 como sencillo de su álbum Aftermath, la canción tiene un lugar especial en la cultura popular moderna, también como parte de las bandas sonoras de películas famosas: es la canción que aparece en los créditos finales de las películas Full Metal Jacket y The Devil’s Advocate. .

La versión interpretada por Miércoles en la serie de Tim Burton es instrumental. Aún así, la letra original de la canción encaja perfectamente con el espíritu de la joven: la canción trata sobre el procesamiento del dolor tras la muerte de la novia del cantante. En las líneas de la canción, la voz cantante imagina los sentimientos de un hombre que acaba de perder a la persona que ama y ya no quiere colores en su vida. Su corazón es negro y quiere pintar todo de negro como señal de su estado de ánimo.

Estas son algunas de los versos más significativos de la canción original:

I see a red door and I want it painted black

No colours anymore, I want them to turn black

I see the girls walk by dressed in their summer clothes

I have to turn my head until my darkness goes

I see a line of cars and they’re all painted black

With flowers and my love, both never to come back

I see people turn their heads and quickly look away

Like a newborn baby, it just happens every day

I look inside myself and see my heart is black

I see my red door, I must have it painted black

Maybe then I’ll fade away and not have to face the facts

It’s not easy facing up when your whole world is black

Como Miércoles elimina todos los colores de la ventana de su habitación para tener un ambiente más familiar, que combine mejor con su personaje, entendemos por qué la canción encaja perfectamente con la protagonista Addams. Ella es «la niña en blanco y negro», como se describe en la serie, y desea vivir en un mundo hecho de los mismos colores.

La versión de Paint It Black interpretada por Miércoles en su violonchelo tiene una energía oscura única que fascinó a los usuarios de Netflix. No todos conocían la historia de fondo de esta canción: ahora pueden apreciar mejor la elección hecha para la banda sonora.