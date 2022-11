Tukoh Takah: la letra de la canción del mundial 2022

Tukoh Taka es el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y, por lo tanto, una de las canciones más populares en todo el mundo mientras transcurre el torneo. Nicki Minaj la escribió junto al cantante colombiano Maluma y la artista árabe Myriam Fares. Como en Hayya Hayya, tres continentes diferentes contribuyeron a mezclar el estilo musical en una pista que envía un mensaje de integración. Y dado que también se mezclan los idiomas, la gente se pregunta cuál es el significado de “Tukoh Taka”. En este artículo, proporcionaremos todas las respuestas y también encontrarás la letra completa al final.

Puedes encontrar el video oficial de la canción a continuación.

Tukoh Taka - Official FIFA Fan Festival™ Anthem | Nicki Minaj, Maluma, & Myriam Fares (FIFA Sound) Ver este vídeo en YouTube.

¿Cuál es el significado de Tukoh Taka, la canción del Mundial 2022?

“Tukoh Taka” es el equivalente árabe de “toc toc”: una expresión onomatopéyica repetida compulsivamente por la cantante árabe Myriam Fares. No hay un significado consistente detrás de esta parte de la letra: solo dos palabras que suenan lo suficientemente musicales para el estribillo de la canción. La gente lo comparó con el Waka Waka de Shakira, el himno de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010.

Jungkook de BTS realizó la misma operación unos días antes con su himno de la Copa Mundial Dreamers, donde introdujo la expresión árabe “Ala ho la dan”, lo que provocó una cantidad similar de curiosidad.

Los versos de la canción son el campo de batalla donde Nicki Minaj y Maluma exponen su personal punto de vista sobre la seducción física. Nicki Minaj hace todo lo posible para presentar su típico rap sensual donde presume su belleza y su actitud sexy, atrayendo a todos los hombres y matando a toda competencia.

Este es el fondo del significado detrás de las letras de Tukoh Taka: una canción seductora con una perspectiva femenina y masculina, llena de energía y con un ritmazo que se queda grabado en nuestras cabezas.

La letra de Tukoh Taka, la canción de la Copa Mundial 2022

Tengo tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Yalla Sawa)

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Yalla Sawa)

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (ayo)

Me, soy Trini

Everyting dem men have dat a fi me

¿Dónde está el dinero? Papi, gimme

Pretty face, ugly gyal can’t see me

Mira pretty t-, let me do my little shimmy

That a- fat, but that waist still skinny

F- him so good that di man a get clingy

I’m even wetter when I do it off the Henny (oh)

Wa-wa-wait, it’s a great night

Me and my girls turn up, it’s a date night

We got these b- so pressed, br-br-break lights

Them bars really ain’t hittin’ like a play fight

Yo, mira, mira, mira

Con mi copa amiga

Loca, loca la vida

Yo soy muy rica

Papel o plástica

Some say «football», some say «soccer»

Lick a shot, go block-a (block-a)

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Yalla Sawa)

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (yo, Maluma, ba-ba-baby)

Grita si me pego lento a tukoh taka (wuh)

Y esta es la vuelta cuando el perro ataca

Oro es lo que tiene abajo de esa bata

Mmm, qué lindo me trata

Cuerpito 60-90

Ella es gol al minuto 90

No lo alquila ni lo pone en venta

Eso es lo que en el barrio comentan porque

Ah, es ahí, la que anda por ahí

Quiere que lo mueva así, sí, sí, sí

Ah, es ahí, la que anda por ahí

Quiere que lo mueva así, sí, sí, sí (me gusta a mí)

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Yalla Sawa)

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Myriam, habibi)