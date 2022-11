Rihanna, Lift Me Up: letra y significado de la canción

Lift Me Up es la nueva canción lanzada por Rihanna en octubre de 2022. Es su primera canción desde su último álbum, ANTI, lanzado en 2016, y es parte de la banda sonora de la película de Marvel Black Panther: Wakanda Forever (estreno en noviembre de 2022). Lift Me Up es una balada emocional con una letra corta y convincente y los fans se preguntan cuál es el significado detrás de ellas y cómo se relaciona con la película. En este artículo, proporcionaremos todas las respuestas y también encontrará la letra completa al final.

Puedes encontrar el video oficial de la canción a continuación.

Rihanna - Lift Me Up (From Black Panther: Wakanda Forever) Ver este vídeo en YouTube.

Lift Me Up: la letra y su significado

Lift Me Up es una canción sobre la reconexión emocional con las personas que hemos perdido en nuestra vida. Como explicó en Complex el artista nigeriano Tems, uno de los coautores de la canción, la canción expresa la melancolía de aquellos que extrañamos porque ya no están con nosotros. Específicamente, Tems dijo que Lift Me Up también es un tributo a Chadwick Boseman, el actor que interpretó a T’Challa/Black Panther, quien falleció en 2020.

A continuación puede encontrar los comentarios de Tems sobre la canción en su entrevista con Complex:

“Después de hablar con Ryan Coogler [el director de la película] y escuchar su dirección para la película y la canción, quería escribir algo que retratara un cálido abrazo de todas las personas que he perdido en mi vida. Traté de imaginar cómo me sentiría si pudiera cantarles ahora y expresar cuánto los extraño. Rihanna ha sido una inspiración para mí, así que escucharla interpretar esta canción es un gran honor”.

Lift Me Up tiene como objetivo expresar una sensación de seguridad proveniente de aquellos que nos aman y protegen, incluso después de que se hayan ido. La letra describe cómo necesitamos esta protección en los momentos críticos de nuestra vida, cuando nos vamos a dormir o nos sentimos perdidos.

Burning in a hopeless dream

Hold me when you go to sleep

Keep me in the warmth of your love

When you depart, keep me safe

Safe and sound

We need light, we need love

Ardiendo en un sueño sin esperanza

Abrázame cuando te vayas a dormir

Guárdame en el calor de tu amor

Cuando te vayas, mantenme a salvo

Sano y a salvo

Necesitamos luz, necesitamos amor

El estribillo tiene toda la fuerza y la emoción de la voz de Rihanna, como una oración dirigida al más allá:

Lift me up

Hold me down

Keep me safe

Safe and sound

Levántame

Abrázame

Mantenme a salvo

Sano y salvo

Lift Me Up representa un elemento clave de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever e interpreta uno de sus principales contenidos: la sensación de pérdida y el dolor que sentimos al procesarlo. Ese es el verdadero significado de su letra: te extraño y todavía necesito tu amor y protección, incluso ahora que te has ido. Déjame sentir que sigues junto a mí con tu alma.

La letra de Lift Me Up

Lift me up

Hold me down

Keep me close

Safe and sound

Burning in a hopeless dream

Hold me when you go to sleep

Keep me in the warmth of your love

When you depart, keep me safe

Safe and sound

Lift me up

Hold me down

Keep me close

Safe and sound

Drowning in an endless sea

Take some time and stay with me

Keep me in the strength of your arms

Keep me safe

Safe and sound

Lift me up

Hold me down

Keep me safe

Safe and sound

Burning in a hopeless dream

Hold me when you go to sleep

Keep me safe

We need light, we need love

(Lift me up) Lift me up in your arms

(Hold me down) I need love, I need love, I need love

(Keep me close) Hold me, hold me

(Safe and sound) Hold me, hold me, hold me, hold me

(Lift me up) Hold me, hold me, hold me, hold me

(Hold me down) Hold me, hold me

(Keep me safe) We need light, we need love

Levántame

Abrázame

mantenme cerca

Sano y salvo

Ardiendo en un sueño sin esperanza

Abrázame cuando te vayas a dormir

Guárdame en el calor de tu amor

Cuando te vayas, mantenme a salvo

Sano y salvo

Levántame

Abrázame

mantenme cerca

Sano y salvo

Ahogándose en un mar sin fin

Tómate un tiempo y quédate conmigo

Guárdame en la fuerza de tus brazos

Mantenme a salvo

Sano y salvo

Levántame

Abrázame

Mantenme a salvo

Sano y salvo

Ardiendo en un sueño sin esperanza

Abrázame cuando te vayas a dormir

Mantenme a salvo

Necesitamos luz, necesitamos amor

(levántame) levántame en tus brazos

(Abrázame) Necesito amor, necesito amor, necesito amor

(Mantenme cerca) Abrázame, abrázame

(Sano y salvo) Abrázame, abrázame, abrázame, abrázame

(Levántame) Abrázame, abrázame, abrázame, abrázame

(Abrázame) Abrázame, abrázame

(Mantenme a salvo) Necesitamos luz, necesitamos amor