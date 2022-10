¿Cuál es la canción del anuncio Renault Austral 2022?

El nuevo anuncio de Renault nos brinda el lanzamiento del nuevo vehículo Austral, un coche innovador totalmente producido en España. El anuncio nos muestra los trabajadores y el trabajo increíble detrás del coche por parte de Renault en Palencia, como si fuera una odisea en el espacio. Y seguramente los versos de la canción de ensueño que acompañan el anuncio Renault se quedan en nuestra mente. Pero, ¿Cuál es la canción que tanto nos fascina?

El anuncio oficial de Renault Austral lo podéis encontrar aquí.

¿Cuál es la canción del anuncio Renault Austral?

La canción del anuncio Renault es una versión de un gran clásico: Space Oddity escrita por David Bowie, la versión utilizada en el anuncio es del grupo metal Helloween lanzada en el 1999, el resultado es una canción aún más sideral con los sonidos producidos por los sintetizadores. A continuación podéis encontrar la canción:

Space Oddity Mire este video en Youtube

Los versos que se escuchan en la canción del anuncio son los de las primeras estrofas, son los versos donde se produce el lanzamiento hacia el espacio, hacia los astros…

Seguramente una muy buena elección para describir el vehículo Renault que quiere ser innovador y lleva los astros en su nombre.

Ground control to major Tom

Ground control to major Tom

Take your protein pills

And put your helmet on

Ground control to major Tom

Commencing countdown

Engines on

Check ignition

And may God’s love be with you

Ten, nine, eight, seven, six, five

Four, three, two, one, liftoff

This is Ground Control

To Major Tom

You’ve really made the grade

And the papers want to know

Whose shirts you wear

Now it’s time to leave the capsule

If you dare

This is Major Tom to Ground Control

I’m stepping through the door

And I’m floating

In a most peculiar way

And the stars look very different today