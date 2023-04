Haste, un incontro segreto: il ritorno di Eloisa Atti in anteprima

Non c’e confine che tenga davanti a una mente creativa. Soprattutto se quella mente la fai viaggiare, fisicamente o virtualmente, la spedisci in località remote, e poi la riporti indietro con qualche bagaglio in più in termini di influenze stilistiche, spunti artistici e carisma.

A Eloisa Atti, talentuosa cantautrice italiana attiva da diversi anni, tutto questo non manca. E infatti quando fai partire la sua musica, l’ascolto diventa un’esperienza che sa di sfida. Dentro ci senti delle armonie e degli equilibri che si divertono a giocare con te, inviandoti segnali provenienti da molteplici dimensioni, senza che il risultato complessivo sembri frammentato. E improvvisamente l’origine italiana non la senti più, e ti ritrovi avvolto nel classico americana sound tanto caro all’artista bolognese, senza che il passaggio suoni forzato in alcun modo.

La ricchezza di sfumature, in Eloisa, non riguarda solo la sfera musicale, e te ne accorgi immediatamente appena guardi il video di Haste, il primo singolo dal suo nuovo album, in anteprima esclusiva. Lo trovate qui sotto.

Un’artista piena di allegria ed entusiasmo, che si prepara a un incontro galante un po’ particolare. Un casolare abbandonato che, complice la musica, sembra venir fuori direttamente dalle distese rurali che hanno rappresentato l’origine della country music in America. Sorride, Eloisa, mentre prepara il suo appuntamento perfetto al buio, ogni elemento è sotto il suo controllo, e a farle compagnia è l’uomo che lei stessa ha dissotterrato dal bosco. No, non c’è contrasto tra le tinte horror di questa storia e l’armonia delle note: è creatività senza limitazioni, come dicevamo all’inizio. È lei che canta allegra la sua personale visione di americana, ed è sempre lei che stringe in mano quel lungo coltello un po’ troppo affilato.

Haste è il primo singolo estratto dal nuovo album Lost Mona Lisa, in uscita a Maggio per 2211 Productions. Rappresenta il secondo disco di americana di Eloisa Atti dopo Edges, di cui vi avevamo parlato qui. La produzione è affidata a Dulcamara, un vero esperto di folk nordamericano, che ha descritto il sound dell’album come una autentica “religione sonora: in ogni brano c’è magia, un momento della notte o del giorno, di un luogo, di un paese, di un’età, di una danza; anche parlando piano, si può raggiungere l’ultima persona distratta della stanza.” Gli altri collaboratori di Eloisa sono Marco Bovi (chitarre), Emiliano Pintori (piano/organo), Stefano Senni (contrabbasso), e Marco Frattini (batteria).

L’album sarà disponibile su Spotify, mentre il primo singolo Haste è già qui, e ci offre la possibilità di iniziare ad assaporare la varietà espressiva di questa artista dal gusto differente.

