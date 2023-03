La crociata dei bambini: il poema di Brecht dietro al testo di Vinicio Capossela

Posted by

Lo scorso 24 febbraio è uscito “La crociata dei bambini”, nuovo singolo di Vinicio Capossela che anticipa l’album “Tredici canzoni urgenti”.

Il titolo potrebbe far pensare alla presunta crociata dei fanciulli avvenuta durante medioevo: le cronache raccontano che nel 1212 un gruppo di bambini, capeggiati da un coetaneo che sosteneva gli fosse apparso Cristo e gli avesse ordinato di raccogliere quante più persone possibili, si fossero incamminato verso la terra santa – non si sa bene dove finisca la realtà e dove inizi la leggenda.

Ma Capossela canta: “Volevan fuggire dagli occhi la guerra”.

In quell’anno non c’erano crociate: la quarta era finita nel 1204 e la quinta sarebbe iniziata nel 1217; i bambini, quindi, non sarebbero fuggiti da una guerra, ma secondo la leggenda, ne avrebbero provocata una.

Intorno alla veridicità di questo fatto gli storici dibattono ancora; secondo alcune fonti non si sarebbe trattato di fanciulli, ma di poveri di ogni età.

Il brano è ispirato all’omonimo poema di Bertolt Brecht.

Fu pubblicato nel 1942, e racconta dell’invasione nazista in Polonia nel ‘39, e il probabile e conseguente esodo di 55 bambini di ogni etnia e classe sociale, che sarebbero partiti per cercare una terra che non fosse teatro di crimini e bombardamenti: durante l’invasione in Polonia le bombe furono sganciate, indistintamente, su obiettivi militari e civili.

Una settimana prima della campagna il Fuhrer ordinò: “Uccidete senza pietà tutti gli uomini, donne e bambini di discendenza o lingua polacca. Siate spietati. Siate brutali. È necessario procedere con la massima severità. Questa sarà una guerra di annichilimento”.

I protagonisti del poema tentano di scappare dall’annichilimento umano, e il fatto che la canzone di Capossela sia uscita il 24 febbraio – anniversario dell’invasione russa in Ucraina – forse non è un caso.

A seguire il poema di Brecht:

In Polonia, nel Trentanove,

una battaglia grande ci fu

che fece rovina e deserto

di tanti paesi e città.

La sorella ci perse il fratello,

la moglie il marito soldato,

tra fuoco e macerie i figliuoli

i genitori non trovano più.

Di Polonia non venne più nulla,

né notizie ai giornali né lettere.

Ma nei paesi dell’Est

una storia strana raccontano.

Nevicava, quando in quei posti

si sentì che la gente parlava

d’una crociata di ragazzi

che in Polonia era cominciata.

Trottavano sugli stradali

ragazzi affamati attruppati,

e dai villaggi bombardati

altri portavano con sé.

Dalle battaglie volevano

fuggire, da tutti quegli incubi

e finalmente un giorno,

venire a una terra di pace.

Avevano un piccolo capo

che li aveva guidati fin là.

Ma una gran pena aveva in cuore:

la strada non la sapeva.

Una d’undici anni menava

un bambino di quattro anni

Come una mamma farebbe; ma non

fino a un paese di pace.

Marciava nel gruppo un piccolo ebreo

col suo bavero di velluto;

lui, avvezzo al pane più bianco,

da coraggioso s’era battuto.

E due fratelli venivano avanti,

che erano grandi strateghi

per assalire fattorie

deserte, lasciate alla pioggia.

E c’era uno, grigio, sottile,

che andava da solo pei campi

con una colpa tremenda: veniva

da un’ambasciata dei nazi.

E un musicista tra loro

che in un negozio distrutto aveva trovato un tamburo

ma, per non farli scoprire,

non lo poteva suonare.

E anche c’era un cane:

per ammazzarlo l’avevano preso

ma gli era mancato il coraggio

e ora mangiava con loro.

E c’era una scuola ed un piccolo

maestro che si sgolava.

Sulla corazza di un carro, uno scolaro

sillabava, di « pace », « p » e « a ».

E al fragore di un freddo torrente

anche un concerto ci fu:

nessuno li avrebbe sentiti

e il tamburo allora suonò.

E anche c’era un amore,

lei dodici, lui quindici anni.

In un cortile di macerie, lei

i capelli gli pettinava.

L’amore non poté resistere,

il freddo che venne fu troppo.

Come le piante possono fiorire

se cade tanta neve?

E anche una guerra ci fu,

perché un’altra banda comparve,

ma la guerra fu presto finita,

ché non c’era ragione di farla.

Ma mentre ancora infuriava

intorno a un casello distrutto,

si dice che uno dei gruppi

a un tratto fu a corto di viveri.

E quando gli altri lo seppero

mandarono uno dei loro

con un sacco di patate; perché

chi non mangia la guerra non fa.

E ci fu anche un processo,

e ardevano due candele.

E fu un’inchiesta penosa.

Il giudice venne condannato.

E il funerale ci fu di un ragazzo

che portava il colletto di velluto.

Lo calarono due tedeschi

e due polacchi nella fossa.

C’erano protestanti, cattolici e nazi

per consegnarlo alla terra.

E alla fine un piccolo socialista

parlò del futuro dei vivi.

Così c’erano fede e speranza,

ma non c’era né carne né pane.

Chi non gli dette un tetto

non mi venga ora a dire che rubavano.

E nessuno dia colpa a quei poveri

che non li invitarono a tavola.

Per cinquanta ragazzi, farina

ci voleva, non solo bontà.

Pareva che andassero a sud.

Il sud è dove il sole

all’ora di mezzogiorno

proprio ti sta davanti.

Trovarono anche un soldato

tra gli aghi dei pini, ferito.

Lo curarono per sette giorni

perché gli indicasse la via.

Lui disse: « A Bilgoray! ».

Tremava tutto di febbre,

l’ottavo giorno morì

e così anche lui seppellirono.

Sebbene coperti di neve

c’erano frecce e cartelli.

Non mostravano più la via giusta,

qualcuno li aveva scambiati.

Non era uno scherzo malvagio,

era per ragioni di guerra:

cercando così Bilgoray

nessuno mai ci arrivò.

Erano in cerchio intorno al loro capo.

Lui guardava nell’aria di neve.

Accennò con la piccola mano

e disse: « Dev’essere laggiù ».

Una notte videro un fuoco

ma non gli andarono incontro.

Tre carri armati, una volta,

passarono e dentro c’erano uomini.

E una volta giunsero presso

a una città, e le girarono attorno,

camminando soltanto di notte

finché la città non passò.

Dove una volta c’era la Polonia

del sud, furono visti nella neve

della tormenta, quei cinquantacinque,

per un’ultima volta.

Quando io chiudo gli occhi

li vedo come vagano

dalle rovine di una fattoria

alle rovine di un’altra.

Su di loro, lassù nelle nuvole,

vedo altri cortei, nuovi, grandi!

Vanno a fatica contro i venti freddi,

i senza patria, i senza meta,

cercando una terra di pace,

senza il tuono, senza l’incendio,

non come quella che lasciano.

E immenso diventa il corteo.

E dentro il buio del crepuscolo

non mi pare già più quel che era.

Altri piccoli visi vi scorgo,

spagnuoli, francesi, orientali.

In Polonia, in quel mese di gennaio,

un cane per caso fu preso.

C’era un cartello appeso

al suo collo smagrito,

e c’era scritto: « Aiutateci,

abbiamo perduta la strada.

Siamo cinquantacinque.

Il cane vi guiderà.

Se non potete venire,

lasciatelo andar via.

Non gli sparate. Dove

siamo, lui solo lo sa ».

Era una scrittura infantile.

La lessero quei contadini.

Un anno e mezzo da allora è passato.

Il cane moriva di fame.