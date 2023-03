Come realizzare il perfetto look curvy da cerimonia: tre idee da cui prendere spunto 

Primavera si avvicina e cominciano a fioccare gli inviti a matrimoni e battesimi? Se in armadio non hai niente di adatto per queste occasioni, prima di andare a fare shopping o correre sui negozi online dei tuoi brand preferiti alla ricerca delle proposte più chic del momento, ecco qualche consiglio utile per un perfetto look curvy da cerimonia e tre outfit da cui prendere ispirazione.

Look curvy da cerimonia: consigli e ispirazioni per realizzarne uno perfetto

Se il budget te lo permette scegli innanzitutto abiti eleganti da cerimonia di buona fattura, dal design italiano e dalla qualità sartoriale: in questo modo non porterai a casa solo l’outfit ideale per la cerimonia imminente ma un vero e proprio passe-par-tout da tenere pronto in armadio per tutte le occasioni e che resterà bello ed elegante anche negli anni. La moda cerimonia sfugge, infatti, alle regole più classiche del fashion system: non ci sono vere e proprie tendenze o trend del momento, quanto grandi classici come un abito tubino o un completo giacca pantalone con cui farai sempre un’ottima figura. Certo l’ideale sarebbe scegliere il look curvy da cerimonia tenendo conto del proprio ruolo: dalla mamma dello sposo ci si aspetta, infatti, qualcosa di più elegante che da un’amica della coppia che battezza il figlio. Anche quando e dove si svolge la cerimonia possono fare la differenza quando si tratta di scegliere cosa indossare: per una soirée in villa via libera così a strass, paillettes, dettagli ricamati o trasparenze, da evitare invece per una cerimonia civile e che si svolge durante il giorno. Tieni conto, comunque, che se c’è una cosa che non dovresti fare pur di adattarti al contesto è scegliere un abito elegante che non valorizzi le tue forme, in cui non ti senti a tuo agio e che non ti aiuta a mostrare la tua personalità. Il look curvy da cerimonia perfetto è proprio quello che fa ti fa sentire meglio. Considera che anche piccoli dettagli o accessori possono fare la differenza in questo senso: un paio di scarpe col tacco che slanciano la figura, una cinta gioiello che alza il punto vita, orecchini chandelier che fanno sembrare più lungo il collo. Tutto – o quasi tutto – quando si tratta di realizzare il perfetto look curvy da cerimonia gira del resto attorno all’armonia e all’equilibrio: tra tagli e volumi delle varie parti da cui è composto l’abito da cerimonia, tra l’ultimo e le tue forme.

Una gonna o un abito tulipano, e più in generale tutto ciò che è spezzato in vita, sono l’ideale per esempio se non si desidera qualcosa di troppo fasciante sui fianchi e si preferisce mettere in risalto altro: la scollatura soprattutto. L’abito tunica è un ottimo look curvy da cerimonia per chi non ama scoprire le gambe: l’ideale sarebbe indossarlo di sera e scegliere dettagli luminosi o ricamati o trasparenze grazie ai quali non rischi di passare inosservato. Un tubino è forse il più classico degli outfit da cerimonia: per svecchiarlo o quando serve riutilizzarlo in occasioni diverse lo si potrebbe abbinare con stola tono su tono o in aperto contrasto cromatico.