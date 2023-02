La storia vera dietro ai Murdaugh Murders

La vicenda della famiglia Murdaugh è un caso che ha attirato l’attenzione mediatica a causa del particolare svolgimento degli eventi, infarciti da una serie di colpi di scena che sembrano appartenere alla fantasia di qualche scrittore o regista. Purtroppo Murdaugh Murders, come è noto, non si tratta di un’opera di finzione ma di una cruda e amara stora vera che tenteremo di ricostruire in questo articolo.

Il duplice delitto di Maggie e Paul

Carolina del Sud. 7 Luglio 2021. Sono circa le 10 di sera quando alla Polizia arriva la telefonata sconvolta di un uomo, il quale dichiara di aver trovato nel canile all’interno della sua proprietà, situata a Islandton, i cadaveri della moglie e del figlio. Il chiamante si chiama Alex Murdaugh, 63 anni, avvocato, discendente di una ricca famiglia conosciuta da tutti nella zona.

Le vittime sono Maggie Murdaugh (52 anni) e Paul Murdaugh (22 anni). Quando gli agenti arrivano sulla scena hanno modo di constatare le cause dei decessi: entrambi sono stati uccisi a colpi di pistola. Maggie è stata colpita più volte con un fucile d’assalto, mentre Paul ha ricevuto multipli spari provenienti da un fucile a pompa.

Una scena raggelante. Le autorità si interrogano su cosa possa essere accaduto e sul perché qualcuno si sia reso autore di questo terribile duplice omicidio. Gli investigatori devono fare i conti un caso complesso. All’interno della famiglia Murdaugh non sembrano esserci rancori o dissapori di ogni sorta, anzi, a prima vista sembra il classico nucleo familiare perfetto.

Un estraneo si è introdotto nella proprietà con l’intento di compiere una strage?

Le indagini proseguono senza particolari sviluppi, nei primi mesi non emerge nessuna pista particolarmente convincente. Poi, improvvisamente, arriva un altro evento totalmente inaspettato.

Il 4 Settembre 2021 il 911 riceve una telefonata da parte di Alex Murdaugh, il quale afferma che qualcuno gli ha sparato mentre si trovava sulla Hampton Road. Dice di essersi accostato accanto a un pick-up, quando improvvisamente dal veicolo si è affacciato un uomo facendo fuoco. Alex viene portato in ospedale e curato per una ferita alla testa provocata da un colpo di arma da fuoco. C’è un soggetto, o più soggetti, che hanno preso di mira la famiglia?

È a questo punto che iniziano a uscire fuori degli insidiosi particolari sulla vita di Alex. Il suo avvocato dichiara che l’uomo ha una dipendenza da oppioidi ed è in cura presso una struttura privata. Pochi giorni dopo viene aperta un’indagine nei suoi confronti per appropriazione indebita. E ci sono sorprese anche per quanto riguarda l’episodio dell’attentato nei suoi confronti.

Il 14 Settembre gli investigatori dichiarano di sostenere che si fosse trattato di una cospirazione. Secondo l’accusa Alex si sarebbe messo d’accordo con un uomo di nome Curtis Edward Smith, consegnandogli una pistola e ordinando di sparargli alla testa. Il tutto per farsi uccidere e far riscuotere all’altro suo figlio un’assicurazione sulla vita di circa 10 milioni di dollari. Due giorni dopo Alex Murdaugh confessa il fatto.

Il 15 Settembre i figli di Gloria Satterfield, ex governante della famiglia Murdaugh deceduta accidentalmente nel 2018 all’interno della loro proprietà, chiamano in causa Alex e altre persone con l’accusa di essersi appropriati dei soldi della liquidazione della madre. Alla fine l’accusato ammette di dover restituire milioni di dollari ai figli della Satterfield.

La figura di Alex subisce colpi sempre più pesanti, il vaso di pandora si apre sempre di più. E non finisce qui.

Il 14 Ottobre viene arrestato poiché gli inquirenti sostengono che abbia rubato dei beni dalla proprietà dell’ex governante Gloria Satterfield. Allo stesso tempo si riapre il caso sulla morte della donna. Si è trattato solo di un incidente o c’è qualcosa di più? Ne parleremo più avanti.

Durante la permanenza in carcere le accuse nei suoi confronti si moltiplicano: riciclaggio di denaro, falsificazione, crimini informatici, violazione della fiducia. In totale si contano più di 80 capi d’accusa.

Sembrerebbe che non possa andare peggio di così quando arriva la botta definitiva.

In data 14 Luglio 2022 Alex Murdaugh viene formalmente accusato dell’omicidio della moglie e del figlio. L’imputato si dichiara innocente. Ma cosa ha portato gli inquirenti a credere che il responsabile della morte di Maggie e Paul fosse proprio lui? Forse c’entra qualcosa un’altra tragica vicenda risalente a tre anni prima, che vide coinvolto il nome della nota famiglia di Islandton.

Un incidente mortale

23 Febbraio 2019. Sono le 18:30 quando Paul Murdaugh riceve a casa la sua fidanzata, Morgan, insieme ad altre due giovani coppie, composte da Connor e Miley e da Mallory e Anthony. Il gruppo ha programmato di passare la serata a Paukie Island con l’idea di fare festa e divertirsi insieme. Per recarsi nel luogo designato decidono di utilizzare la barca in possesso della famiglia Murdaugh.

È previsto dell’alcool, infatti Paul viene ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre acquista bevande alcoliche. Successivamente il ragazzo esce e si dirige verso il pick-up, dove gli amici lo aspettano e sul cui carrello viene trainata la barca. I ragazzi iniziano il viaggio in barca alle 19:00 e raggiungono la destinazione. Passano lì circa cinque ore quando intorno alla mezzanotte decidono di andarsene. A questo punto si dirigono a Beaufort, dove Paul e Connor entrano in un bar e consumano degli shot alcolici. Intorno alle una di notte il gruppo fa ritorno verso la barca.

Murdaugh Murders: A Southern Scandal | Official Trailer | Netflix Guarda questo video su YouTube.

Secondo le testimonianze Paul si sarebbe messo alla guida in evidente stato di alterazione, litigando con alcuni dei suoi amici. Purtroppo uno scenario devastante è alle porte.

Sono le 02:20 di notte quando il 911 riceve la chiamata di Connor. La barca si è schiantata contro il ponte di Archers Creek. Tutti i giovani a bordo sono in stato di shock. Alcuni di essi sono feriti mentre Mallory, la ragazza di Anthony, risulta essere scomparsa. Sul mezzo sono presenti tracce di sangue. Lo scenario peggiore si fa sempre più probabile e purtroppo diventa realtà il 3 Marzo 2019, quando il corpo della giovane viene restituito dal fiume, a circa 5 miglia da dove avvenne l’incidente. Un evento straziante, una ragazza di 19 anni bella e piena di vita deceduta in modo atroce.

La famiglia di Mallory apre una causa per morte ingiusta contro i Murdaugh. Paul viene ufficialmente accusato di guida in stato di ebbrezza e di aver causato la morte di Mallory e il ferimento di Connor e Morgan. Il sospettato viene rilasciato su cauzione e avrebbe dovuto sostenere un processo dove rischiava fino a 25 anni di carcere. Con la sua morte caddero anche le accuse nei suoi confronti.

Questa triste vicenda potrebbe aver avuto un ruolo nel duplice omicidio avvenuto due anni dopo? È possibile che sia stata una delle molle che ha spinto Alex a premere il grilletto verso il figlio, ammesso che possa essere stato realmente lui a sparare? Per ora è soltanto un ipotesi. Approfondiamo adesso il caso dell’ex-governante accennato precedentemente.

Gloria Satterfield

È il 2 Febbraio 2018 quando Maggie Murdaugh chiama i soccorsi per segnalare che la governante della loro casa ha avuto un brutto incidente cadendo dalle scale.

Gloria Satterfield riporta multiple lesioni al cranio, fratture alle costole e un polmone in parte collassato. Viene ricoverata d’urgenza, i medici tentano in ogni modo di salvarla ma purtroppo non ci sarà niente da fare. A 57 anni Gloria lascia questo mondo.

L’accusa sospetta che Alex Murdaugh abbia sfruttato il decesso della governante per mettere su una frode assicurativa con la complicità dell’avvocato Cory Fleming. La dinamica dell’incidente non è mai stata chiarita, secondo le dichiarazioni sembrerebbe che la governante sia stata fatta inciampare dai cani della famiglia, ma è una versione che non è mai stata confermata ufficialmente.

L’indagine su questa nebulosa vicenda prosegue, alla ricerca di una verità definitiva che possa portare chiarezza.

Il processo

Torniamo adesso sul duplice omicidio dei Murdaugh. Il processo a carico di Alex è iniziato il 25 Gennaio 2023 ed è tuttora in corso. Durante il dibattimento l’imputato ha ammesso i suoi crimini finanziari e ha ribadito di aver orchestrato l’attentato nei suoi confronti, ma ha negato fortemente di essere l’assassino della moglie e del figlio.

La difesa sostiene che secondo i rilievi balistici l’altezza dello sparatore non corrisponde con quella di Alex.

In aula è stato mostrato un video, recuperato dal cellulare di Paul, registrato pochi minuti prima della sua morte. Il ventiduenne si trovava all’interno del canile della proprietà di famiglia, dove verrà ucciso insieme alla madre. Sullo sfondo si sentono altre voci che secondo l’accusa appartengono a Maggie e Alex. Se confermato, questo elemento piazzerebbe il sospettato sulla scena del crimine in un momento di poco antecedente al doppio delitto.

Il dibattito continua alla ricerca di una verità ancora da scrivere. L’unica certezza che abbiamo per il momento è che in questa storia si sono perse delle vite. Restiamo in attesa di scoprire gli esiti del processo per poter giungere a una soluzione della vicenda e possibilmente anche di tutti gli altri accadimenti esposti in questo articolo.