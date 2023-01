La pazza Serie A 2023: corsa a tre per sfidare il Napoli nella battaglia Scudetto

Il palinsesto dei pronostici sportivi su Pokerstars mette in evidenza le statistiche delle squadre e il grandissimo equilibrio che si sta creando fra le prime della classe, nonostante un Napoli in splendida forma e capace di battere (almeno in potenza) ogni record stagionale, attraverso le sue statistiche in Serie A particolarmente sorprendenti.

Tuttavia, le posizioni sono ancora in bilico e la corsa a tre per lo scudetto contro il Napoli si fa sempre più interessante. Sono Milan, Juventus e Inter le più forti del campionato, una Serie A equilibrata e competitiva che sta tenendo incollati ai teleschermi milioni di appassionati di calcio.

Napoli: mai così forte tenta l’allungo nonostante le battute d’arresto

I Partenopei hanno mantenuto l’imbattibilità fino alla quindicesima giornata quando sono stati sconfitti dai Nerazzurri, ed è proprio insieme all’Inter che condividono il record di gol segnati quest’anno, le due squadre presentano i reparti offensivi più forti del campionato.

Le ottime prestazioni in Serie A e Champions, fanno del Napoli la squadra pretendente allo Scudetto, minacciata da diversi club che stanno tentando il tutto per tutto, pur di avvicinarsi agli Azzurri di Spalletti.

Milan: tra campionato e Champions i Diavoli volano

I campioni in carica sono determinati, cattivi e cinici, anche se non mancano le difficoltà , il Milan ha tutte le intenzioni di bissare il successo dello scorso anno, in più, possiede anche un’ottima opportunità per rientrare tra le grandi d’Europa.

Ibra suona la carica e Pioli è pronto per disputare un’altra stagione alla grande e mettere la firma almeno su un trofeo nel 2023. La lotta Scudetto è appena cominciata.

Juventus: la più grande remuntada di tutti i tempi, la migliore difesa

Questa è una delle difese migliori d’Europa, seconda soltanto al Barcellona e nelle prime 15 giornate dei rispettivi campionati, le reti subite dai Blaugrana erano 5 e per i Bianconeri 7. Dalla decima alla sedicesima giornata la Juventus ha mantenuto la porta inviolata non subendo mai gol, in questo frammento di campionato, le sette vittorie consecutive hanno consentito ai Bianconeri di effettuare una remuntada spettacolare, per questo si candidano come dirette pretendenti alla vittoria dello Scudetto. Allegri si sta rivelando molto di più che un maestro della “vittoria a corto muso”.

Inter: la diretta concorrente per la battaglia Scudetto

Anche se la squadra di Inzaghi ha subito diverse sconfitte, la vittoria contro il Napoli ha messo in chiaro che questo campionato sarà tiratissimo fino all’ultimo secondo di recupero non solo in ogni gara ma fino all’ultima partita.

Il reparto offensivo Nerazzurro è tra i più forti, qualità e quantità sono le caratteristiche principali per diversi marcatori, che fanno della squadra di Inzaghi una vera e propria armata, capace di qualificarsi in un girone di Champions facendo a spallate fra Barcellona e Bayern.

L’Inter è sicuramente il valore aggiunto a questo campionato, la terza squadra pretendente allo Scudetto che non teme rivali.