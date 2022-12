Dolore al piede: le cause più frequenti

Il dolore al piede è un sintomo molto diffuso ma che, come vedremo, può essere causato da differenti problematiche. La complessità di questo tipo di problema deriva dal fatto per cui l’articolazione del piede sia piuttosto complessa e, quindi, inquadrarne la causa a occhio nudo diventa molto difficile. Per tali ragioni, in presenza di dolore al piede, sia da fermi che in movimento, è necessario sempre contattare un medico.

La ragione è semplice. Il dolore è un sintomo e non una patologia perché, per esempio, la tendinite al piede può avere la medesima sintomatologia di una semplice rigidità causata da stanchezza o gonfiore. Pertanto, ogni sintomo va esaminato con attenzione e, soprattutto, sottoposto all’occhio esperto dello specialista.

Scarpe inadatte allo stile di vita

Tra le ragioni più frequenti che causano dolore al piede c’è l’utilizzo di calzature inadeguate in base allo stile di vita condotto. La buona regola è quella di cambiare spesso le scarpe e di utilizzarne di buona qualità, evitando che il piede assuma posture forzate come accade per le calzature piatte o quelle con tacchi vertiginosi. Variare le calzature e indossarne di adeguate, soprattutto quando stiamo in piedi per molto tempo, è il miglior modo per prevenire dolore al piede e rigidità nei movimenti.

Le scarpe inadatte possono rivelarsi doppiamente pericolose in caso si sovrappeso, una condizione che comporta numerose problematiche per tutte le articolazioni e per le principali funzionalità dell’organismo. Pertanto tra le possibili cause scatenanti del dolore al piede è giusto inserire anche il peso corporeo eccessivo, probabilmente correlato a una dieta scorretta e a uno stile di vita troppo sedentario.

Traumi inconsapevoli e circolazione

Al secondo posto tra le ragioni più frequenti che fanno scaturire dolori ai piedi ci sono i traumi, come una caduta, uno scontro durante l’attività sportiva o un salto maldestro, tutte situazioni che danno vita a dolorosità, gonfiore e difficoltà nel poggiare il piede a terra con il peso in carico.

Tuttavia ci sono occasioni in cui il nostro piede subisce un trauma senza che ce ne rendiamo conto e il dolore inizia a manifestarsi tempo dopo, quando l’arto è a riposo o quando assume particolari posizioni. Infine bisogna tenere a mente che anche i problemi di circolazione possono causare dolori ai piedi, rendendoli gonfi e tumefatti e, quindi, doloranti quando costretti all’interno delle calzature.

Cosa fare in caso di dolore al piede?

Vista la complessità di problematiche che possono riguardare il dolore al piede è sempre necessario consultare un medico. Sicuramente una storta banale potrà sembrare facilmente risolvibile con farmaci da banco e su questo siamo assolutamente d’accordo. Tuttavia il piede ricopre un ruolo fondamentale per la nostra mobilità ed è proprio per questo che non dobbiamo tollerare troppo il dolore prima di rivolgerci all’esperto.

Prima di recarci dal medico, tuttavia, vale la pena riflettere su cosa potrebbe averlo causato e, dunque, valutare posture, movimenti eseguiti e tipo di calzature utilizzate. Questo aiuterà il medico a far luce sulla problematica e, quindi, a consigliarci quali esami eseguire o quali rimedi adottare per alleviare il dolore.