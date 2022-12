3 album iconici da stampare sulla tela

Sei un patito di musica? Se vuoi che la tua casa o il tuo ufficio rispecchino la tua personalità potresti pensare ad arredi e complementi di arredo che rappresentino appieno la tua passione. Un esempio? Dedicare alla musica un’intera parete e mettere in mostra le copertine degli albumi che ritieni più iconici e che hanno letteralmente rivoluzionato il mondo della musica. Una stampa su tela online semplicissima da produrre ha un costo contenuto e richiede dei tempi di realizzazione abbastanza brevi. La stampa su tela online è una buona soluzione se vuoi ottenere una parete personalizzata e grintosa.

Sei indeciso su quali stampe proiettare la tua scelta? Non è facile prendere una decisione, per questo motivo, di seguito, abbiamo selezionato per te alcuni titoli sensazionali. Abbiamo prestato attenzione a selezionare album musicali di genere diverso e pubblicati in decenni differenti, così accontentare i gusti di tutti.

Wish You Were Here

Siamo certi che per molti questa scelta non è una grande sorpresa. Le copertine degli album dei Pink Floyd hanno fatto la storia; abbiamo scelto tra le tante una dall’aspetto quanto meno suggestivo, Wish You Were Here. Sulla cover di questo album è rappresentata la stretta di mano tra due uomini identici nell’aspetto e negli abiti, se non fosse che uno dei due è avvolto dalle fiamme (singolare il fatto che uno dei due interpreti, Ronnie Rondell Junior, durante la posa si bruciò baffi e sopracciglia a causa di un forte vento). Tra i significati attribuiti alla fiamma e alla stretta di mano vi sono la paura di restare “scottati” da una stretta di mano di troppo e, più in generale, il timore di farsi male esponendosi da un punto di vista emotivo.

Muster of Puppets

Siamo negli anni Ottanta e con questo album i Metallica secondo gli esperti di musica creano un vero e proprio capolavoro che passerà alla storia. Un album in cui i temi trattati sono molti. In particolare il brano, che dà il titolo all’album, Muster of Puppets, affronta il tema delle dipendenze. A ciò si aggiungono almeno altre due canzoni che è doveroso citare: Welcome Home che indaga le malattie mentali e Disposable Heroes che si concentra sulla guerra. Proprio alla guerra si ispira la cover che vuole comunicare quanto in battaglia i soldati siano strumentalizzati e trattati come carne da macello. L’immagine è macabra ma perfetta per chi è attento a ciò che succede nel mondo e consapevole della crudeltà che vi alleggia; è raffigurato niente meno che un cimitero e sulle lapidi si osservano dei fili mossi da un burattinaio.

Nevermind

Lasciamo gli anni Ottanta e ci immergiamo nel mood anni Novanta con il secondo album dei Nirvana, Nevermind. Una cover eccentrica e dalla forte tonalità blu, perfetta per essere stampata e fissata sulla parete di casa. Un album passato musicalmente alla storia per aver lanciato il grunge. Sulla cover troviamo un bambino immerso nell’acqua che, con sguardo rapito, osserva una banconota verde, fissata ad un amo da pesca. L’idea iniziale era rappresentare graficamente un parto in acqua, ma risultava un lavoro estremamente costoso e, quindi, si optò per qualcosa di estremamente economico: fotografare in piscina un bambino, conoscenza del gruppo, mentre nuotava; amo e banconota si aggiunsero in post-produzione.