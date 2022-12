Ryuichi Sakamoto: “Playing the piano”, un concerto-regalo al mondo

D: Invecchiando, pensa mai a come la sua opera e il suo approccio alla composizione possano venire considerati quando non sarà più qua? R: A volte ci penso, ma quando penso alla vita di artisti come John Lennon o Pierre Boulez mi viene naturale paragonarle alla mia. Tra cent’anni la gente ascolterà ancora Lennon. La mia? Al massimo trent’anni. D: È per questo che fa musica? Per avere qualcosa da dimostrare per il tempo che ha passato sulla Terra? R: Non saprei. Non ci ho mai pensato. Sarebbe bello, ma di base direi che non mi dispiace che la mia musica muoia con me. È ok. Ma se ispirasse qualcuno che verrà dopo di me sarebbe tutta un’altra cosa”.

Dall’intervista rilasciata da Ryuichi Sakamoto a Josh Brines pubblicata da Noisey music by Vice il 19 febbraio 2018.

Solo con il suo male, solo con la sua arte nella solitudine imperante della pandemia, Ryuichi Sakamoto ha eseguito il suo concerto “Playing the piano for the isolated”.

Questo accadeva il 12 dicembre del 2020, quasi due anni fa. Nel frattempo il cancro che oramai da tempo alberga nel suo corpo ha raggiunto il quarto stadio, ma non ha minato la voglia di suonare e di comporre nel compositore giapponese.

Sakamoto non ha la forza di imbarcarsi in una tournée, ma ha la voglia di mettersi davanti al suo piano per offrirci una performance “Playing the piano” a distanza di quasi due anni dalla sua esibizione “for the isolated”.

Il prossimo undici dicembre Ryuichi Sakamoto dal NHK 509 studio si esibirà in un concerto che sarà trasmesso in streaming e visibile previo l’acquisto del biglietto a questo indirizzo https://special.musicslash.jp/sakamoto2022/en.html.

Come riportato dalle parole utilizzate da Masafumi Suzuki -capo redattore dell’edizione giapponese di GQ- nel presentazione dell’evento, Ryuichi Sakamoto si esibirà per un’ora nella sua performance piano solo e dopodiché ci farà ascoltare in anteprima il suo nuovo album “12”, la cui uscita è prevista per il 17 gennaio del 2023, in occasione del suo 71esimo compleanno.

Intanto siamo a dicembre e Ryuichi si sta preparando per il suo “Playing the piano” che terrà poco prima di Natale per donarci musica che lo e ci conforta, come se fossimo prigionieri in cerca di libertà da noi stessi e dal mondo circostante che non promette nulla di buono.

Musica che ci tocca il cuore, ci sussurra tante cose, magari anche un semplice ma sentito buon Natale, un augurio di guarigione o di curarci con le nostre medicine preferite: le nostre passioni che ci tengono compagnia.

Solo due anni sono passati Ryuichi a te che in quel periodo in cui suonasti per noi isolati, ti avevano dato solo sei mesi di vita. Due anni in cui continui a combattere facendo la cosa che ami di più al mondo, suonare.

Suonala ancora Ryuichi.

Merry Christmas Mr. Sakamoto.