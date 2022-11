The Watcher: le lettere e la storia vera dietro alla serie

The Watcher è la serie Netflix uscita a Ottobre 2022 e presto entrato tra le visioni più popolari del momento. Una storia che mette a disagio, soprattutto perché si tratta di una storia vera accaduta in America qualche anno fa. In questo articolo ricostruiremo l’intera vicenda.

Potete guardare il trailer ufficiale di The Watcher qui sotto.

The Watcher: la storia vera

Giugno 2014. La famiglia Broaddus, composta dai coniugi Derek e Maria e dai rispettivi tre figli, è pronta per trasferirsi nella nuova proprietà situata al 657 Boulevard di Westfield, nel New Jersey.

Acquistata per 1,3 milioni, risalente ai primi anni del Novecento, è una casa bellissima dotata di più piani e con un giardino a disposizione. I Broaddus sono al settimo cielo per essere riusciti ad acquistare la dimora dei propri sogni e hanno intenzione di rinnovarla secondo le loro esigenze. Quello che non sanno è che c’è qualcuno che li sta osservando nell’ombra. Una figura inquietante e misteriosa che vuole rendere le loro vite un inferno.

La famiglia ha comprato l’appartamento da appena tre giorni quando riceve una strana lettera, su cui sono riportate le seguenti parole:

“Carissimi nuovi vicini del 657 Boulevard, permettetemi di darvi il benvenuto nel quartiere. Come siete finiti qui? Il 657 Boulevard vi ha chiamato con la sua forza interiore? Il 657 Boulevard è stato oggetto di attenzione da parte della mia famiglia per decenni e, dato che si avvicina al suo 110° compleanno, sono stato incaricato di sorvegliare e aspettare la sua seconda venuta. Mio nonno ha osservato la casa negli anni Venti e mio padre negli anni Sessanta. Ora è il mio momento. Chi sono? Ci sono centinaia e centinaia di auto che passano davanti al 657 Boulevard ogni giorno. Forse io sono in una di esse. Guardate tutte le finestre che si vedono dal 657 Boulevard. Forse ci sono anch’io. Guardate tutte le persone che passano ogni giorno davanti a una delle tante finestre del 657 Boulevard. Forse sono uno di loro. … Lei ha dei figli. Li ho visti. Finora credo di averne contati tre. … Avete bisogno di riempire la casa con il sangue giovane che ho richiesto? È meglio per me. La tua vecchia casa era troppo piccola per la famiglia in crescita? O è stata l’avidità di portarmi i vostri figli? Quando saprò i loro nomi, li chiamerò e li attirerò a me.”

L’autore si firma come “The Watcher” (l’osservatore). Il contenuto della missiva mette subito in allarme la famiglia. C’è qualcuno che li sta osservando da fuori. Qualcuno che conosce bene la casa e la sua storia.

Si tratta di un macabro scherzo? Oppure la faccenda è molto più sinistra?

Derek e Maria decidono di contattare i precedenti proprietari, la famiglia Woods. Questi ultimi riferiscono di aver vissuto al 657 Boulevard per 23 anni, ricevendo soltanto una lettera da parte dell’Osservatore, pochi giorni prima di lasciare l’abitazione. I Broaddus si recano dalla Polizia a far presente l’accaduto.

La seconda e la terza lettera

Passano due settimane quando la famiglia riceve una nuova missiva:

“Il 657 Boulevard è entusiasta del vostro trasferimento. Sono passati anni e anni da quando il sangue giovane dominava i corridoi della casa. Avete già scoperto tutti i segreti che nasconde? Il sangue giovane giocherà nel seminterrato? O hanno troppa paura di andarci da soli? Avrei molta paura se fossi in loro. È lontano dal resto della casa. Se fossi al piano di sopra non li sentiresti mai urlare. Dormiranno in soffitta? O dormirete tutti al secondo piano? Chi ha le camere da letto che danno sulla strada? Lo saprò non appena vi trasferirete. Mi sarà utile sapere chi è in quale camera da letto. Così potrò pianificare meglio. Tutte le finestre e le porte del 657 Boulevard mi permettono di osservarvi e di seguirvi mentre vi muovete per la casa. Chi sono? Sono l’Osservatore e ho il controllo del 657 Boulevard da quasi due decenni. La famiglia Woods l’ha ceduta a te. Era il loro momento di andare avanti e gentilmente l’hanno venduta quando gliel’ho chiesto. Ci passo davanti molte volte al giorno. Il 657 Boulevard è il mio lavoro, la mia vita, la mia ossessione. E ora lo siete anche voi, famiglia Broaddus. Benvenuti nel prodotto della vostra avidità! L’avidità è ciò che ha portato le tre famiglie precedenti al 657 Boulevard e ora ha portato voi da me. Vi auguro un felice giorno di trasloco. Sapete che vi terrò d’occhio.”

Una comunicazione ancora più inquietante della precedente. L’autore dimostra di disporre di informazioni specifiche e di aver appreso alcuni dati personali sulla famiglia.

Gli inquirenti investigano sulla faccenda, setacciando la vita dei vicini del 657 Boulevard. Tra questi c’è una signora di 90 anni che vive con i suoi figli. Uno di essi è un tipo particolare che attira l’attenzione degli investigatori. L’uomo viene interrogato ma su di lui non c’è nessuna prova.

Nel frattempo giunge una terza lettera:

“Il 657 Boulevard si sta rivoltando contro di me. Mi sta inseguendo. Non capisco perché. Che incantesimo gli hai fatto? Era mio amico e ora è mio nemico. Sono io che comando il 657 Boulevard. Non è lui che comanda su di me. Mi opporrò alle sue cattiverie e aspetterò che torni ad essere buono. Non mi punirà. Mi rialzerò. Sarò paziente e aspetterò che questo passi e che tu mi riporti il sangue giovane. 657 Boulevard ha bisogno di sangue giovane. Ha bisogno di te. Tornate. Lascia che il sangue giovane giochi di nuovo come facevo io. Lascia che il sangue giovane dorma nel 657 Boulevard. Smettete di cambiarlo e lasciatelo in pace.”

L’investigazione: chi è The Watcher?

L’Osservatore è chiaramente contrario ai lavori di ristrutturazione dell’immobile. La preoccupazione dei coniugi Broaddus cresce sempre di più. La coppia piazza delle telecamere a sorvegliare la proprietà e, determinati a scoprire l’identità della persona che li sta minacciando, si rivolgono a investigatori privati.

L’opinione generale è che dietro a quelle lettere ci sia un soggetto dotato di una certa cultura e dal lessico ricercato. Dall’analisi delle missive emerge la presenza di un DNA femminile sconosciuto e risulta che fossero state spedite da Kearny, a circa 30 chilometri da Westfield.

L’investigazione prosegue ma tutte le piste sembrano portare a un vicolo cieco. L’Osservatore ha nascosto bene le sue tracce.

Derek e Maria decidono di mettere in vendita la casa, tuttavia nessuno si fa avanti. Allo stesso tempo le strane lettere sembrano essere cessate. Il DNA dei vicini sospettati viene comparato con quello presente sulle missive. Il risultato ottenuto dimostra che non c’è nessuna corrispondenza, motivo per cui vengono eliminati dalla lista degli indagati.

Una sera gli investigatori si appostano sul viale dell’abitazione. Gli agenti, insospettiti dalla presenza di un auto parcheggiata ferma da tempo, decidono di rintracciare il proprietario del veicolo. Si tratta di una giovane donna, la quale dichiara di essere fidanzata con un ragazzo che vive nello stesso isolato del 657 Boulevard. La Polizia apprende che il giovane in questione è un appassionato di un certo tipo di videogiochi e in uno di essi c’è un personaggio chiamato The Watcher. Gli inquirenti lo convocano per sottoporlo a un interrogatorio, tuttavia il ragazzo non si presenterà all’appuntamento. Anche questa pista viene abbandonata per mancanza di elementi.

Il ritorno di The Watcher

Nel 2017 i Broaddus riescono a far affittare la casa. La situazione sembrerebbe essersi sbloccata, ma dopo più di due anni di silenzio l’Osservatore torna a farsi vivo con una nuova comunicazione.

“Vi chiedete chi sia l’Osservatore? Giratevi, idioti. Forse avete parlato con me, uno dei cosiddetti vicini che non ha idea di chi possa essere l’Osservatore. O forse lo sapete e avete troppa paura di dirlo a qualcuno. Ottima mossa. Sono passato accanto ai camion dei notiziari quando hanno occupato il mio quartiere e mi hanno preso in giro. Ho guardato mentre tu osservavi dalla casa buia nel tentativo di trovarmi… Telescopi e binocoli sono invenzioni meravigliose. Il 657 Boulevard è sopravvissuto al vostro tentativo di assalto e ha resistito con il suo esercito di sostenitori che ne sbarravano i cancelli. I miei soldati del Boulevard hanno seguito alla lettera i miei ordini. Hanno portato a termine la loro missione e salvato l’anima del 657 Boulevard con i miei ordini. Evviva l’Osservatore!!! Forse un incidente d’auto. Forse un incendio. Forse qualcosa di semplice come una lieve malattia che sembra non passare mai, ma che ti fa ammalare giorno dopo giorno dopo giorno dopo giorno. Forse la morte misteriosa di un animale domestico. Le persone care muoiono improvvisamente. Aerei, auto e biciclette si schiantano. Le ossa si rompono.”

Un testo che mette i brividi. Nonostante i toni minatori il misterioso autore tornerà nuovamente nell’oscurità, non facendosi più sentire nei mesi successivi. Nel 2019 i Broaddus riescono a vendere la casa alla cifra di 959.000 dollari. Fino a oggi non risulta essere arrivata più nessuna missiva.

L’Osservatore se ne è andato così come era arrivato, lasciando dietro di sé una serie di punti interrogativi. Qual è la sua identità? Quali erano le sue intenzioni? Aveva qualche legame con l’abitazione del 657 Boulevard? Domande che restano in attesa di risposta.

La vicenda ha avuto un grande eco mediatico e data la sua peculiarità ha ispirato alcune opere, come il film The Watcher di Ryan Rothmaier uscito nel 2016 e l’omonima serie televisiva distribuita da Netflix a partire dal 13 Ottobre 2022.