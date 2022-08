Il futuro del lavoro è online: le nuove professioni digitali sono anche le più richieste

Il trasferimento di massa verso l’online, fenomeno spinto dai ritmi tanto inaspettati quanto imprevedibili della pandemia, ha accelerato le dinamiche di mercato, alterando profondamente le abitudini socio-economiche della comunità.

Anche nel mondo del lavoro il cambiamento è visibile, in particolare nell’aumento della richiesta di specialisti del settore IT, ossia esperti adatti a rispondere in maniera pertinente alle nuove esigenze della modernità digitalizzata.

Aumenta l’occupazione grazie ai nuovi mestieri del digitale

Nel giugno 2020 il mondo è frastornato da un’improvvisa catastrofe sanitaria e dai lockdown che hanno fatto a pezzi ogni consuetudine. Ciononostante, Alberto Mattiello, direttore del dipartimentoFuture Thinking di Wunderman-Thompson afferma che “Il futuro è arrivato in anticipo”, sintetizzando al meglio la rapida svolta della digitalizzazione degli ultimi due anni.

Le possibilità in campo lavorativo offerte dal digitale in Italia sono oggi innumerevoli: l’innovazione digitale, supportata dalle ingenti percentuali dei fondi europei (EU Next Generation e PNRR) a essa destinati, sta già registrando importanti cambiamenti nel mondo del lavoro: la recente crescita occupazionale, infatti, è in parte dovuta alle nuove risorse del mondo virtuale.

L’aumento dei posti occupati all’interno della nostra nazione – si parla di 230.000 posizioni lavorative create tra gennaio e giugno 2022 – è essenzialmente dovuta al deciso incremento della richiesta di figure professionali da impiegare nel digitale, come il web developer, il data scientist o il cybersecurity specialist.

La rivoluzione del lavoro online (e smart)

Le opportunità, si sa, vanno afferrate al volo, ed è quello che negli ultimi anni stanno cercando di fare i cosiddetti nomadi digitali.

La diffusione dello smart working ha reso lampante che alcune professioni richiedono un equipaggiamento leggero, anzi leggerissimo: basta un semplice pc connesso a internet per lavorare in qualsiasi luogo, sfruttando le proprie competenze digitali per svolgere professioni che non richiedono la presenza in una determinata sede.



E i ruoli oggi più ricercati dalle aziende sono proprio quelli più compatibili col nomadismo digitale. La congiuntura è favorevole per chi vuole lasciarsi alle spalle orari e timbratura del classico cartellino: basta avere le giuste competenze o, in alternativa, acquisirle tramite una formazione tecnica specifica.

Per questa particolare categoria di mestieri, infatti, è spesso richiesto un reskilling (riqualificazione) o upskilling (upgrade delle competenze in chiave digitale). A rispondere alle esigenze di formazione, riconversione e riqualificazione del comparto IT sono piattaforme come Epicode, che si occupano di formare e inserire nel mondo del lavoro delle figure professionali altamente specializzate.

Proprio la formazione online rappresenta un ulteriore punto di svolta nel contesto lavorativo attuale: se un tempo i mestieri meglio retribuiti richiedevano titoli di studio non accessibili a tutti, oggi chiunque può intraprendere un percorso per lavorare nel mondo del digitale, anche partendo da zero. L’opportunità di ricoprire ruoli altamente specializzati, molto richiesti e quindi anche ben pagati viene quindi estesa a tutti, in maniera decisamente più democratica rispetto al passato.