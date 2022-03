Russians: il significato e la traduzione della storica canzone di Sting

Il conflitto tra Russia e mondo occidentale, che in passato si è materializzato nella guerra fredda e che oggi è di nuovo all’ordine del giorno con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, ha sempre ispirato il mondo dell’arte e della musica. Russians, la canzone pubblicata da Sting nel 1985, faceva riferimento agli anni delle tensioni tra America e Unione Sovietica che erano ancora forti (siamo ad alcuni anni di distanza prima della caduta del muro di Berlino), ed offriva il punto di vista dell’uomo comune di fronte agli spettri della guerra, e in particolare alla possibilità di una guerra nucleare.

Il brano Russians è stato recentemente riproposto da Sting nel suo canale Instagram. Sting ha spiegato che il brano è stato usato poche volte lungo la sua carriera solista, ma che oggi è ancora attuale.

Vediamo insieme cosa dice il testo e quale significato ci si nasconde dietro

In Europe and America there’s a growing feeling of hysteria

Conditioned to respond to all the threats

In the rhetorical speeches of the Soviets

Mister Krushchev said, “We will bury you”

I don’t subscribe to this point of view

It’d be such an ignorant thing to do

If the Russians love their children too

How can I save my little boy from Oppenheimer’s deadly toy?

There is no monopoly on common sense

On either side of the political fence

We share the same biology, regardless of ideology

Believe me when I say to you

I hope the Russians love their children too

There is no historical precedent

To put the words in the mouth of the president?

There’s no such thing as a winnable war

It’s a lie we don’t believe anymore

Mister Reagan says, “We will protect you”

I don’t subscribe to this point of view

Believe me when I say to you

I hope the Russians love their children too

We share the same biology, regardless of ideology

But what might save us, me and you

Is if the Russians love their children too

In Europa e in America, c’è un crescendo d’isteria

Condizionato in risposta alle minacce

Dei retorici discorsi dei Sovietici

Il sig. Krushchev ha detto, “vi seppeliremo”

Io non sottoscrivo questo punto di vista

Sarebbe come una cosa ignorante da fare

Se anche i Russi amano i loro bambini

Come posso salvare il mio piccolo ragazzo

dal giocattolo di morte di Oppenheimer

Non c’è monopolio nel senso comune

Da nessun lato dello schieramento politico

Condividiamo la stessa biologia

A dispetto dell’ideologia

Credimi quando te lo dico

Spero che anche i Russi amino i loro bambini



Non c’è precedente storico

Per mettere le parole in bocca al Presidente

Non esiste una guerra in cui una parte vince

È una bugia in cui non ci crediamo più

Il sig. Reagan dice “Vi proteggeremo”

Non sottoscrivo questo punto di vista

Credimi quando te lo dico

Spero che anche i Russi amino i loro bambini



Condividiamo la stessa biologia

A dispetto dell’ideologia

La cosa che può salvare noi, me e te

È che anche i Russi amino i loro bambini