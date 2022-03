American Pie: il significato nascosto di una canzone emblematica

La versione originale del brano ha svettato nelle più importanti classifiche del mondo (cosa per altro insolita per un brano che dura quasi nove minuti). Soprattutto negli Stati Uniti, questo pezzo ha raggiunto una tale popolarità da essere stato proposto come patrimonio dell’umanità. Non si contano le cover, tra le quali spicca quella realizzata da Luisa Veronica Ciccone, meglio conosciuta come Madonna.

Sto parlando di American Pie di Don McLean.

Il suo testo è l’elemento forte al di là della melodia orecchiabile.

Un testo, però, di difficile interpretazione, tanto che non esiste ad oggi un punto di vista “ufficiale”, o comunque univoco sul suo significato. Più volte interpellato per chiarimenti, Don McLean si è sempre rifiutato di dare spiegazioni, dicendo che di interpretazioni ce ne sono talmente tante che non si vede la necessita di fornirne in più.

Io invece ho voluto investigare il testo per fornirvi il mio pensiero.

Partiamo intanto dal titolo, che all’apparenza non ha alcun senso e invece…

American pie si potrebbe tradurre come “dolce americano”. È vero che il testo recita miss America pie, il che potrebbe far pensare che si tratti di una persona. Eppure pie è scritto in minuscolo. L’interpretazione che segue “il dolce americano” dunque regge.

Ma perché miss?

La figura femminile è intesa come simbolo americano. Infatti, i padri fondatori adottarono molte tradizioni degli indiani che vedevano la nascita del Nord America dovuta proprio alla discesa di una donna, dal cielo. Il riferimento femminile nel testo serve pertanto a ribadire certe radici: Don McLean vuole denunciare così l’allontanamento dai valori, dalla storia.

Il ritornello, non a caso, recita “bye bye American Pie”, ovvero “addio sogno americano”. Don McLean ha cominciato a scrivere il testo subito dopo un incidente storico avvenuto negli anni 50.

A long, long time ago

I can still remember how that music used to make me smile

And I knew if I had my chance that I could make those people dance

And maybe they’d be happy for a while

But February made me shiver

With every paper I’d deliver

Bad news on the doorstep

I couldn’t take one more step

I can’t remember if I cried

When I read about his widowed bride

But something touched me deep inside

The day the music died

So bye-bye, Miss American Pie

Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry

And them good old boys were drinkin’ whiskey and rye

Singin’ “This’ll be the day that I die

This’ll be the day that I die”

Tanto tanto tempo fa

Ricordo ancora come quella musica mi facesse sorridere

E sapevo che se avessi avuto la mia occasione avrei fatto ballare quella gente

E forse sarebbero stati felici per un pò



Ma Febbraio mi diede i brividi

Ogni giornale che consegnavo

Lasciava brutte notizie davanti alla porta

Non riuscivo più ad andare avanti



Non ricordo se piangevo

Quando ho letto della sua sposa, ora vedova

Ma qualcosa mi ha toccato nel profondo

Il giorno in cui la musica morì



Quindi addio, addio dolce americano

Spinsi la mia Chevrolet fino all’argine, ma l’argine era secco

E vecchi amici bevevano wiskey di segale

Cantando che quel giorno sarei morta